العراق.. القبض على 4 إرهابيين بعصابات ‘‘داعش‘‘ في نينوى

وذكر بيان للاستخبارات أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بمتابعة وملاحقة اخر ماتبقى من فلول داعش والقبض عليهم ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الارهاب في نينوى وبناء على معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على 4 مطلوبين كانوا ينتمون إلى عصابات داعش الارهابي".



واضاف البيان: "من خلال تدقيق البيانات توفرت لدينا وثائق تدين المطلوبين بانتمائهم الى مايسمى بـ ( فرقة نهاوند وديوان الجند والمعسكرات العامة ) ضمن عصابات داعش الارهابي".



وتابع بيان الاستخبارات انه"تم تدوين اقوالهم واعترفوا صراحة بانتمائهم الى هذه المسميات الاجرامية، كما احيلوا للقضاء لينالوا جزائهم العادل".