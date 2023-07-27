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الخميس 27 تموز 2023 ساعة 13:24

العتبة العباسية توضح آلية دخول زائري عزاء ركضة طويريج

العتبة العباسية توضح آلية دخول زائري عزاء ركضة طويريج
وأفاد المصدر من مدينة كربلاء المقدسة نقلا عن معاون رئيس القسم السيد رضا ناجي العامري "تمّت تهيئة أبواب الصحن الشريف لعزاء ركضة طويريج المعروفة في العاشر من شهر محرّم الحرام، ولدينا 9 أبواب منها أربعة لدخول المعزّين من جهة ما بين الحرمين الشريفين، وخمسة أُخَر لخروجهم".
 
وأضاف أن "أبواب الدخول هي باب الإمام الحسن وباب الإمام الحسين(عليهما السلام) وباب صاحب الزمان(عجّل الله تعالى فره الشريف) وباب موسى الكاظم(عليه السلام)، وفُتحت هذه الأبواب الأربعة لتخفيف الزخم الحاصل في منطقة ما بين الحرمين الشريفين".
 
وبيّن العامري أن "أبواب الخروج هي باب القبلة وباب الإمام علي-الكف-(عليه السلام) وباب العلقمي -الفرات- وباب علي الهادي(عليه السلام) وباب محمد الجواد(عليه السلام)".
 
وتجري حركة مواكب العزاء اليومية حسب خطّةٍ منظمة وضعتها العتبة العباسية المقدسة، حيث يكون مسيرها عبر شوارع محدّدة تؤدّي إلى بوّابة القبلة لمرقد أبي الفضل العبّاس(عليه السلام) مرورا.
رقم : 1072126
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