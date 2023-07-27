اعلام العدو: نتنياهو يطلب من دبلوماسييه الكذب!!

وفي إطار هذه المهمة، نقلت الحكومة إلى دبلوماسييها قائمة احتوت عددا من النقاط كي يستخدمونها خلال محادثات مع مسؤولين في تلك الدول. وأشار موقع صحيفة “هآرتس” الإلكتروني إلى أن هذه النقاط مطابقة لخطابات وتصريحات أطلقها في الأشهر الأخيرة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ويتبين من هذه التعليمات أن الحكومة تطالب الدبلوماسيين باستعراض صورة الوضع المتعلقة بالاحتجاجات ضد الخطة القضائية بشكل مخالف تماما عن تعامل الحكومة معها، والادعاء بأن الاحتجاجات دليل على “قوة الديمقراطية في الكيان” وأن هذه “ديمقراطية نابضة”. إلا أن حكومة نتنياهو تتهم المحتجين والاحتجاجات بأنها تسببت بأضرار اقتصادية وسياسية وأمنية للكيان.