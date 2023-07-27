رعد: يجب التفكير بتفاهم يوصلنا لإنجاز الإستحقاق الرئاسي في لبنان

واضاف رعد: "اذا انهم "غير قادرين على أن يتفاهموا في هذه المرحلة فليأخذوا وقتهم، لكنّ عليهم أن يلتفتوا إلى معاناة الشعب من ضعف الخدمات وسعر صرف الليرة وتدني قيمتها الشرائية، ومن الوضعين الصحي والتعليمي، خاصةً وأن العام الدراسي المقبل بات مهدّدًا، وفي ظل الواقع المأساوي لمستشفياتنا، ونحن نعلم مدى صعوبة الوضع الصحي، وإذا ما احتاج مريض لعملية جراحية كيف يتداعى من حوله وأهل بلدته، كي يتمكنوا وبالكاد من جمع كلفة الإستشفاء".

ورأى أن "لذا يجب علينا أن نفكر بتفاهم يوصلنا الى إنجاز الإستحقاق الرئاسي الذي نحن الآن بصدده، وذلك بلحاظ أن ناسنا لم تعد قادرة بعد على تحمّل المزيد، فإن ما نأمله ونسعى إليه هو أن ننفتح على النقاش حول الإستحقاق الرئاسي مع كل الآخرين، وعلينا جميعًا مع شركائنا في البلد أن نتفاهم من أجل أن نصل إلى النتيجة المتوخات لمصلحة كل اللبنانيين".