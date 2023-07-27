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الخميس 27 تموز 2023 ساعة 19:01

أميرعبداللهيان یعزي نظيره الاماراتي بوفاة شقيقه

أميرعبداللهيان یعزي نظيره الاماراتي بوفاة شقيقه
وفي برقية تعزية بوفاة ممثل حاكم أبو ظبي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان الذي وافته المنية اليوم الخميس، أعرب وزير الخارجية الإيرانية أميرعبداللهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته جميل الصبر وحسن العزاء.
 
يشار إلى أن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أعلنت اليوم الخميس في بيان صادر عن الديوان الملكي عن وفاة ممثل حاكم ابو ظبي "سعيد بن زايد آل نهيان" الأخ غير الشقيق لرئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان.
 
وأعلن ديوان الرئاسة الاماراتي الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 27 تموز/يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 تموز/يوليو2023.
 
والشيخ سعيد هو سادس أبناء الشيخ زايد والاخ غیر الشقیق لمحمد بن زايد من زوجة والده الثانية عائشة بنت علي الدرمكي وحاصل على بكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد من جامعة الإمارات 1988.
 
وتوفي سعيد بن زايد عن عمر يناهز 57 سنة، وشغل عدة مناصب سابقا، أبرزها إضافة إلى منصبه الأخير، رئاسته لهيئة الموانئ البحرية في أبوظبي، كما شغل سابقا منصب رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، وترأس لفترة مجلس إدارة نادي الوحدة.
رقم : 1072175
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