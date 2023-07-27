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الخميس 27 تموز 2023 ساعة 19:35

إيران.. ضبط أكثر من طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان

إيران.. ضبط أكثر من طن من المخدرات في سيستان وبلوشستان
وقال العميد جليليان في تصريح له اليوم الخميس، إن قوات شرطة مكافحة المخدرات في المحافظة رصدت بدعم استخباراتي من قوى الأمن الداخلي تحركات عناصر عصابة لتهريب المخدرات كانت تنوي نقل شحنات كبيرة من المخدرات من مدينتي زابل وايرانشهر إلى مناطق في وسط البلاد.
 
وأضاف: إن كوادر الأمن الداخلي في المحافظة وبتوجيه من شرطة الاستخبارات، قاموا برصد تحركات عناصر هذه العصابة وتمكنوا من تحديد موقع مرور السيارات التي كانت بحوزة المهربين.
 
وأوضح: أنه تم خلال هذه العملية القبض على ستة من مهربي المخدرات وضبط طن و139 كغ من الأفيون و5 سيارات.
 
وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف مصاب في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بهاجميع المنظمات الدولية تقريبا.
 
وتقع إيران في طريق ترانزيت المخدرات وتنفق سنويا الكثير لمحاربتها.
رقم : 1072177
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