الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 تموز 2023 ساعة 19:55

أمير عبداللهيان لنظيره الآذري: وتيرة التعاون الثنائي تسير في مسار بناء

أمير عبداللهيان لنظيره الآذري: وتيرة التعاون الثنائي تسير في مسار بناء
وقال أميرعبداللهيان، في اتصال هاتفي مع نظيره الآذربيجاني، إن وتيرة التعاون بين البلدين في الوقت الراهن تسير في مسار بناء وإيجابي.
 
ووصف وزير الخارجية الإيراني اللقاء الأخير لرؤساء لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وآذربيجان في آستارا بالناجح، وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاقيات جيدة بين الجانبين، خاصة في مجال السكك الحديدية والطريق.
 
وأشار أميرعبداللهيان إلى اجتماع منظمة التعاون الإسلامي عبر الفيديو كونفرانس يوم الإثنين الأسبوع المقبل، وأدان مرة أخرى الإساءة للقرآن الكريم في السويد والدنمارك.
 
بدوره وصف وزير خارجية جمهورية آذربيجان الزيارة الأخيرة التي قام بها أميرعبداللهيان إلى باكو بأنها مهمة، وأضاف أنه في أقصر وقت بعد هذه الزيارة، سوف ترى آثارها الإيجابية على العلاقات بين البلدين.
 
وشكر جيحون بايراموف المواقف البناءة للجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بقره باغ وشرح آخر تطورات المفاوضات مع أرمينيا وممر لاتشين.
 
وقيم الجانبان وجود وتدخل القوات الأجنبية في المنطقة بأنه غير بناء، وأكدا ضرورة حل المشاكل الإقليمية من قبل الدول والفاعلين الإقليميين.
رقم : 1072182
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اهمية زيارة الرئيس الايراني الى كينيا وبعض الدول الافريقية
اهمية زيارة الرئيس الايراني الى كينيا وبعض الدول الافريقية
رئيسي يدعو لزيادة وتحسين جودة الخدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)
رئيسي يدعو لزيادة وتحسين جودة الخدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)
27 تموز 2023
القدس مكان غير آمن للصهاينة.. مسيرة الأعلام حدث يهدد الكيان الصهيوني
القدس مكان غير آمن للصهاينة.. مسيرة الأعلام حدث يهدد الكيان الصهيوني
27 تموز 2023
الفشل ينخر الجسد الصهيوني.. ‘‘إسرائيل‘‘ تسقط في مستنقع أعمالها
الفشل ينخر الجسد الصهيوني.. ‘‘إسرائيل‘‘ تسقط في مستنقع أعمالها
27 تموز 2023
عباس يترأس اجتماع القاهرة.. هل يتغير سلوك السلطة؟
عباس يترأس اجتماع القاهرة.. هل يتغير سلوك السلطة؟
27 تموز 2023
إيران تنتج الكعكة الصفراء من الفوسفات
إيران تنتج الكعكة الصفراء من الفوسفات
26 تموز 2023
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟
26 تموز 2023
مناورات ‘‘فدائيو حريم الولاية‘‘...رد الجيش الإيراني الصارم على التهديد بإرسال مقاتلات أمريكية
مناورات ‘‘فدائيو حريم الولاية‘‘...رد الجيش الإيراني الصارم على التهديد بإرسال مقاتلات أمريكية
26 تموز 2023
اقامة مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة
اقامة مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة
26 تموز 2023
‘‘القاهرة 2‘‘‘.. مفاتيح أبواب سلام السودان في مصر؟
‘‘القاهرة 2‘‘‘.. مفاتيح أبواب سلام السودان في مصر؟
26 تموز 2023
العراق يدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ.. إهانة القرآن لا يجب أن تمر دون عقاب
العراق يدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ.. إهانة القرآن لا يجب أن تمر دون عقاب
26 تموز 2023
‘‘هذه أرضي، ابتعد من هنا‘‘ .. طفل فلسطيني يوقد شعلة التحرير
‘‘هذه أرضي، ابتعد من هنا‘‘ .. طفل فلسطيني يوقد شعلة التحرير
26 تموز 2023
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
25 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
القدس مكان غير آمن للصهاينة.. مسيرة الأعلام حدث يهدد الكيان الصهيوني
الفشل ينخر الجسد الصهيوني.. ‘‘إسرائيل‘‘ تسقط في مستنقع أعمالها
عباس يترأس اجتماع القاهرة.. هل يتغير سلوك السلطة؟
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟