الصفحة الرئيسية
0
الخميس 27 تموز 2023 ساعة 20:02

اندلاع حريق في مستودع ذخيرة وسط اليونان وسماع دوي انفجارات

اندلاع حريق في مستودع ذخيرة وسط اليونان وسماع دوي انفجارات
وقالت محطة "إي.آر.تي" اليونانية، إن حريقا اندلع بمستودع ذخيرة تابع للقوات الجوية اليونانية، مشيرةً إلى أن دوي انفجارات شديدة سُمعت أثناء اندلاع الحريق.
 
وأضافت المحطة أنه لأسباب احترازية، يتم نقل عدد من طائرات "إف-16" من قاعدة "نيا أنخيالوس" الجوية إلى قاعدة جوية أخرى.
 
ومنذ أيام، لجأ نحو 19 ألف مواطن وسائح في جزيرة رودس اليونانية إلى المدارس والملاعب المغلقة، بعد إجلائهم من قرى ومنتجعات ساحلية في ظل استمرار حرائق الغابات في الجزيرة، لليوم السادس.
 
وذكرت صحيفة "توفيما" المحلية، أنه "تم إجلاء 19 ألف شخص بعدما أدت الرياح القوية إلى اتساع الحريق ليستعر من جديد على طول الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة".
 
ووفقًا للإعلام المحلي، تم تأمين مساحات للإيواء المؤقت لآلاف السكان والسياح، الذين تم إجلاؤهم من منازلهم أو أماكن إقامتهم، في الفنادق ومراكز المؤتمرات والصالات الرياضية والمدارس والأماكن العامة.
 
وفي المجموع، وفقًا للمركز الوطني للطوارئ ووزارة الصحة في منطقة بحر إيجة، تم إدخال 9 أشخاص يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي إلى المستشفيات، وتلقوا إسعافات أولية فورية وغادروا بعد ذلك مباشرة.
 
وتستمر عمليات إخماد الحريق في رودس، مع التركيز على ثلاث جبهات نشطة.
 
وتحذر الحماية المدنية من احتمالات مرتفعة للغاية لاندلاع حرائق غابات فيما يقرب من متنصف اليونان، وسط توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية.
 
وبحسب الحماية المدنية، فقد تستمر موجات الحرارة التي تشهدها منطقة جنوبي أوروبا والكثير من مناطق العالم، حتى آب/أغسطس.
رقم : 1072184
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اهمية زيارة الرئيس الايراني الى كينيا وبعض الدول الافريقية
اهمية زيارة الرئيس الايراني الى كينيا وبعض الدول الافريقية
رئيسي يدعو لزيادة وتحسين جودة الخدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)
رئيسي يدعو لزيادة وتحسين جودة الخدمة لزوار أربعينية الإمام الحسين (ع)
27 تموز 2023
القدس مكان غير آمن للصهاينة.. مسيرة الأعلام حدث يهدد الكيان الصهيوني
القدس مكان غير آمن للصهاينة.. مسيرة الأعلام حدث يهدد الكيان الصهيوني
27 تموز 2023
الفشل ينخر الجسد الصهيوني.. ‘‘إسرائيل‘‘ تسقط في مستنقع أعمالها
الفشل ينخر الجسد الصهيوني.. ‘‘إسرائيل‘‘ تسقط في مستنقع أعمالها
27 تموز 2023
عباس يترأس اجتماع القاهرة.. هل يتغير سلوك السلطة؟
عباس يترأس اجتماع القاهرة.. هل يتغير سلوك السلطة؟
27 تموز 2023
إيران تنتج الكعكة الصفراء من الفوسفات
إيران تنتج الكعكة الصفراء من الفوسفات
26 تموز 2023
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟
26 تموز 2023
مناورات ‘‘فدائيو حريم الولاية‘‘...رد الجيش الإيراني الصارم على التهديد بإرسال مقاتلات أمريكية
مناورات ‘‘فدائيو حريم الولاية‘‘...رد الجيش الإيراني الصارم على التهديد بإرسال مقاتلات أمريكية
26 تموز 2023
اقامة مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة
اقامة مراسم عزاء ليلة الثامن من محرم بحضور قائد الثورة
26 تموز 2023
‘‘القاهرة 2‘‘‘.. مفاتيح أبواب سلام السودان في مصر؟
‘‘القاهرة 2‘‘‘.. مفاتيح أبواب سلام السودان في مصر؟
26 تموز 2023
العراق يدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ.. إهانة القرآن لا يجب أن تمر دون عقاب
العراق يدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ.. إهانة القرآن لا يجب أن تمر دون عقاب
26 تموز 2023
‘‘هذه أرضي، ابتعد من هنا‘‘ .. طفل فلسطيني يوقد شعلة التحرير
‘‘هذه أرضي، ابتعد من هنا‘‘ .. طفل فلسطيني يوقد شعلة التحرير
26 تموز 2023
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
السيد نصر الله: الحرب على الوعي هي الاخطر .. وعقول شبابنا هي المستهدفة
25 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
القدس مكان غير آمن للصهاينة.. مسيرة الأعلام حدث يهدد الكيان الصهيوني
الفشل ينخر الجسد الصهيوني.. ‘‘إسرائيل‘‘ تسقط في مستنقع أعمالها
عباس يترأس اجتماع القاهرة.. هل يتغير سلوك السلطة؟
بعد سنوات من سقوط داعش.. لماذا لم يرجع اللاجئون العراقيون إلى ديارهم؟