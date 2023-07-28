السيد نصر الله: الحروب التي شهدناها كان لها ايجابيّات ضخمة على مسيرتنا كمًّا ونوعًا

وفي كلمة خلال المجلس العاشورائي المركزي (الليلة العاشرة) في باحة عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال السيد نصر الله: “كثير من الحروب في التاريخ قامت من أجل الصراع على الغنائم والنفط والأسواق والطاقة وليس على المبادئ وإشاعة العدل في الأرض”.

وأضاف أنَّ “من يفتعل الحروب في العالم هم النخب السياسية والمالية والاقتصادية من أجل تحقيق مصالحهم”.

وأشار سماحته إلى أنَّ تجربة المقاومة في لبنان بيّنت أنّ مجتمع المقاومة بأغلبيته يحمل الروح الجهادية أي روح الإيمان والجهاد، مشددًا على أنَّ هذا المجتمع أثبت أنّه حاضر للاستشهاد ويرسل أبناءه للجهاد والشهادة.

وتابع: “شهدنا من عوائل الشهداء منذ بداية هذه المسيرة الصبر والتضحية والاستعداد لتقديم المزيد”، لافتًا إلى أنَّه في كل الحروب والتحديات التي شهدناها كان لها ايجابيات ضخمة على مسيرتنا كمًّا ونوعًا.

واعتبر السيد نصر الله أنَّه “لو جاء الله تعالى بالإمام الحسين ومعركة كربلاء في هذه السنة ونادى الحسين (ع) “هل من ناصر ينصرني؟” لا شكّ أنّ الذين يقولون في هذا الزمن “لبيك يا حسين” لن يخذلوه ولو حُرّقوا أو قطّعوا”.