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الجمعة 28 تموز 2023 ساعة 08:00

نائب رئيس الجمهورية: فلسفة وثقافة عاشوراء تتسع يومًا بعد يوم

نائب رئيس الجمهورية: فلسفة وثقافة عاشوراء تتسع يومًا بعد يوم
وقال حسيني في كلمته مساء الخميس خلال مراسم إحياء ذكرى الشهداء بمدينة إيوان في محافظة ايلام غرب ايران: ان فلسفة عاشوراء ورسالتها مسجلة إلى الأبد في التاريخ . عاشوراء ليس حدثًا عابرًا ، بل هو تيار مستمر، سيكون مؤثرا في جميع العهود.
 
وأضاف: إن سعادة الإنسان تعتمد فقط على السير في اتجاه مدرسة الإسلام ، ومعرفة عاشوراء ، واتخاذ الخطى في مسار أهداف النهضة الحسينية. الناس الذين يعرفون الإمام الحسين (ع) ونشأوا في هذه المدرسة لا يخضعون أبدًا للإذلال ويعيشون بكرامة.
 
وفي إشارة إلى التأثير العميق لثقافة عاشوراء على استمرار حركة الثورة الإسلامية ، قال نائب رئيس الجمهورية: من الضروري السعي لحماية الثقافة الحسينية ويجب علينا ان ناخذ هذا الامر بنظر الاعتبار.
 
وأضاف حسيني: إن محاولات الأعداء والاستكبار العالمي للتاثير على ثقافة محرم ومعتقدات الناس الدينية لن تجديهم نفعا.
رقم : 1072244
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