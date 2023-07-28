العميد فدوي: من اولويات حرس الثورة الاسلامية ترسيخ اركان الأسرة

وأضاف العميد فدوي في تصريح له مساء الخميس خلال زيارته للمحافظة المركزية (وسط) في لقاء مع عائلات حرس الثورة الاسلامية: ان مؤسسة الأسرة في حرس الثورة الاسلامية تحظى باهمية فائقة وهي واحدة من أهم الارصدة القيمة للحرس الثوري.

وتابع: الأسرة هي من أهم عوامل نجاح رجال حرس الثورة الاسلامية في مهماتهم، لأن هوية الحرس تتشكل في نفوس العائلات ، واليوم في الخطوة الثانية للثورة (الاربعون عاما الثانية للثورة الاسلامية)، أصبحت هنالك رسالة مهمة على عاتق عائلات الحرس.

وقال نائب القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية: ان حماية الأسرة من المجالات المهمة للدفاع عن القيم الإسلامية ، ويجب على رجال الحرس بالإضافة إلى جعل أسرهم مظهرا من مظاهر الإيمان والتقوى والقيم المعنوية ان يكون لهم ايضا مسعى جهادي لتعزيز هذه المؤسسة المقدسة في المجتمع.