المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يستنكر التفجير بمنطقة السيدة زينب (ع)

وقال الشيخ علي الخطيب، انه عمل إرهابي يحمل بصمات تكفيرية تضاف الى سابقاتها الاجرامية التي تستهدف الامن والاستقرار في سوريا، وتستكمل اهداف الحصار والعقوبات الأميركية والعدوان الجوي الصهيوني المتواصل على سوريا، مما يؤكد انخراط هذه العصابات التكفيرية في المشروع التخريبي للمنطقة ولاسيما سوريا وتماهيها معه".

وتوجه بأحر التعازي من "الشعب السوري وقيادته وذوي الشهداء سائلا المولى ان يتغمدهم بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل"، متمنيا لسوريا "المضي قدماً في مسيرة التعافي والنهوض وقد تخلصت من العقوبات والحصار وتحررت ارضها من الإرهاب الصهيوني والتكفيري.