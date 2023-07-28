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الجمعة 28 تموز 2023 ساعة 12:13

اردوغان يدعو الى زيادة التعاون مع ايران في مكافحة الارهاب

اردوغان يدعو الى زيادة التعاون مع ايران في مكافحة الارهاب
ولدى تسلمه اوراق اعتماد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية الجديد لدى انقرة، محمد حسن حبيب الله زادة، أشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى حلول شهر محرم وعاشوراء الحسين، واعتبر عاشوراء بأنها رمز للمساواة بين المسلمين وحجة للاتحاد بين المجتمعات الاسلامية.
 
واشارت وكالة فارس ان اردوغان تطرق الى مختلف مجالات التعاون بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا، وأكد على اهمية تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري.
ورأى ان هدف التبادل التجاري بقيمة 30 مليار دولار بين البلدين قابل للتحقيق، داعيا الى ان يبذل مسؤولو البلدين الجهود لرفع العقبات التجارية من تحقيق هذا الهدف.
كما دعا الرئيس التركي الى زيادة التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الارهاب والتخويف من الاسلام واتحاد العالم الاسلامي.
 
كما أبلغ رجب طيب اردوغان، خلال اللقاء، تحياته الحارة الى قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية، وأشار الى الدعوة الموجهة الى آية الله رئيسي لزيارة تركيا، معربا عن ارتياحه للزيارة الوشيكة لوزير الخارجية التركي الى طهران.
 
من جانبه، قدم السفير الايراني الجديد لدى انقرة، التعازي بمناسبة ايام عاشوراء والعزاء الحسيني، وشرح للرئيس التركي برامجه وخططه لتنمية العلاقات الثنائية، وقال: ان جدول الاعمال الاساسي للاجهزة التنفيذية بين البلدين يتمثل في تنمية العلاقات وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، وفي ذات الوقت سيكون التعاون والتواصل الفكري في القضايا السياسية الثنائية والاقليمية والدولية ايضا من اهم الموضوعات التي سيتابعها خلال اداء مهامه.
 
وأشار محمد حسن حبيب الله زادة، الى نطاق واسع من التعاون والتشاور بين البلدين في المجالات السياسية بما في ذلك؛ عملية استانا، والمحادثات الرباعية، والقوقاز، وفلسطين، والعالم الاسلامي، ومكافحة الارهاب، مؤكدا على ترسيخ التعاون والتواصل بين البلدين المهمين ايران وتركيا بشأن القضايا الاقليمية.
 
وأشاد السفير الايراني بالمواقف المشتركة بين ايران وتركيا وعدد من الدول الاسلامية تجاه انتهاك حرمة القرآن الكريم، واعتبر من الضروري تعزيز الاتحاد والتضامن بين المسلمين لمواجهة التخويف من الاسلام والاساءة للمقدسات الدينية.
مصدر : وكالات
رقم : 1072282
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