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الجمعة 28 تموز 2023 ساعة 12:25

دبابات أبرامز أميركية قديمة تصل إلى أوكرانيا

دبابات أبرامز أميركية قديمة تصل إلى أوكرانيا
ووفقاً لستة أشخاص مطلعين، من المرجح أن تصل دبابات أبرامز الأميركية إلى ساحة المعركة الأوكرانية في أيلول/سبتمبر المقبل، إذ تتمثل الخطة في إرسال مجموعة من دبابات أبرامز إلى ألمانيا في آب/أغسطس، حيث ستخضع للتعديلات النهائية. وبمجرد اكتمال هذه العملية، سيتمّ شحن الدفعة الأولى من أبرامز إلى أوكرانيا في الشهر التالي.
 
وتمثل عمليات التسليم المحتملة في الشهرين المقبلين الإطار الزمني الأكثر تحديداً، إذ كان مسؤولو البنتاغون قد قالوا في وقت سابق إن "أبرامز ستكون في أيدي الأوكرانيين في وقت ما في الخريف".
 
واشنطن ترسل النسخة القديمة من أبرامز
 
وسترسل الولايات المتحدة دبابات من طراز M1A1 القديمة، بدلاً من إصدار A2 الأكثر حداثة.
 
وستشمل الدفعة الأولى 6 إلى 8 دبابات. وفي المجموع، تخطط الولايات المتحدة لإرسال 31 دبابة، بما يوازي كتيبة أوكرانية.
 
ولكنّ مشكلة هذه الدبابات لا تقتصر على كونها ليست جديدة فحسب، بحسب التقرير الأميركي، بل يتمّ، إضافة إلى ذلك، تجريد هذه المركبات القديمة من أكثر تقنياتها حساسية، بما في ذلك دروع اليورانيوم المنضب السريّة التي تشكّل علامة فارقة لها في مواجهة الصواريخ الخارقة، قبل إرسالها إلى أوكرانيا.
 
وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل مارتن أودونيل إنهم "يعملون بالتأكيد على إيصالها إلى أوكرانيا بأسرع ما يمكن"، رافضاً مناقشة تفاصيل الجدول الزمني.
 
وقبل أن تبدأ القوات الأوكرانية بتشغيل الدبابات، يتعين على طواقم أوكرانية إنهاء دورة تدريبية مدتها 10 أسابيع تقريباً على 31 دبابة تدريب في قاعدة "غرافنووهر" العسكرية في ألمانيا. ومن المقرر أن ينهي الأوكرانيون هذا التدريب في آب/أغسطس، وفقاً لمسؤول في وزارة الدفاع.
 
تعقيدات إضافية
 
وبينما قال مسؤول الصناعة إن الدفعة الأولى من التعديلات اكتملت، من غير الواضح ما إذا كان يمكن الانتهاء من جميع التجديدات اللازمة بحلول نهاية آب/أغسطس، يضيف التقرير.
 
ولكن الوضع أكثر تعقيداً من مجرد إرسال الدبابات وأطقم التدريب، بحسب مسؤول ثالث في وزارة الدفاع، لم يتطرق إلى الجداول الزمنية للدبابات، ولكنه تحدث بدلاً من ذلك على نطاق أوسع عن تجهيز أوكرانيا والحفاظ عليها على المدى الطويل.
 
وأوضح أنّ "الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها الأوروبيين لإنشاء مرافق إصلاح المعدات الثقيلة"، ويضيف المسؤول الأميركي: "في الوقت نفسه، نؤكد أنهم يتلقون كل التدريب المناسب، ليس بالنسبة إلى الإصلاح فحسب، بل أيضاً بالنسبة إلى قطع الغيار".
 
الاستخبارات الألمانية: الهجوم الأوكراني يفشل في إحراز تقدم
 
وكانت وثيقة استخباراتيّة ألمانية مُسرّبة انتقدت الهجوم الأوكراني المضاد، مشيرةً إلى أنّه "يفشل في إحراز تقدمٍ ذي مغزى"، إذ أرجعت ذلك إلى أنّ "الجيش الأوكراني لا يُسخّر التدريب الغربي بالكامل".
 
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية التي تحدثت عن الوثيقة السرية، في تقريرٍ لها، إنّ الجيش الألماني "البوندسفير" انتقد الجيش الأوكراني "بوضوح للمرة الأولى في ورقةٍ شديدة الحساسية"، وأكّدت أنّ "الضباط الألمان يحسبون أفعال الأوكرانيين، ويثيرون مزاعم خطرة"، مُشدّدة على أنّ الهجوم الأوكراني المضاد لن يسير كما هو مخطط له.
 
وقدّرت الوثيقة السرية أنّ الجنود الأوكرانيين الذين دربتهم القوات الغربية يُظهرون "نجاحاً كبيراً في التعلم، لكنّ القادة الذين لم يمروا على معسكرات التدريب خذلوهم"، وحذّرت من أنّ الجيش يميل إلى تعزيز الجنود ذوي الخبرة القتالية على أولئك الذين تلقوا تدريب حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ما يعني أنّ البعض يعاني "أوجه قصور كبيرة في القيادة".
مصدر : وكالات
رقم : 1072286
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