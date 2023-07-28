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الجمعة 28 تموز 2023 ساعة 12:29

النائب فضل الله: أي محاولة فرض لا يمكن لها أن تؤدي لنتائج مطلوبة

النائب فضل الله: أي محاولة فرض لا يمكن لها أن تؤدي لنتائج مطلوبة
أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، الى ان "لدينا اليوم حوارات ثنائية نحاول من خلالها تبديد الهواجس، والوصول إلى مشتركات، والتوافق على بعض النقاط من أجل أن نؤمّن الأرضية المناسبة لانتخاب رئيس للجمهورية، لأنه من خلال الانتخاب، يمكن أن نشكل حكومة جديدة وتبدأ بوضع المعالجات، ولا نريد لفترة الشغور الرئاسي".
 
وأكد ، أن "يدنا ممدودة، وعقلنا منفتح، وجاهزون للتلاقي والتوافقات على قاعدة المصلحة اللبنانية، ومن خلال الإرادة اللبنانية، وأن أي محاولة للفرض والتحدي والاستفزاز لا يمكن لها أن تؤدي إلى نتائج مطلوبة، وهذا ما نقوله في كل يوم، وننتظر من الآخرين أن يقلعوا عن الأفكار التي لن توصلهم إلى نتيجة، وأن لا ينتظروا متغيرات خارجية، وأن لا ينتظروا شيئاً من خارج المعادلات الوطنية".
 
وفي الموضوع المالي والاقتصادي، شدد على أن "المعالجة تكون من خلال مؤسسات الدولة، وحيث موجودون في مؤسسات الدولة نمارس دورنا وفق ما نراه مصلحة شعبنا، وأيضاً نحن موجودون بين أهلنا وناسنا، وأن الخير والعطاء موجود، وسنكمل في المسار الذي له علاقة بتخفيف المعاناة وبلسمة الجراح حتى نصل إلى المعالجة النهائية عن طريق مؤسسات الدولة التي تبقى هي المسؤولة عن الحلول".
مصدر : وكالات
رقم : 1072288
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