اليمن.. صعدة تحيي ذكرى عاشوراء الامام الحسين (ع)

وتطرق محافظ محافظة صعدة محمد جابر عوض في كلمة له إلى “ما تعرض له الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين من قبل طغاة العصر”، مؤكدا “السير على درب عظماء الأمة والوفاء لدماء الشهداء”.

وخاطب المحافظ الذين أحرقوا القرآن الكريم في دول الغرب، بأن “القرآن يشق طريقة في دولهم”، مؤكدا أن القرآن “عزيز وشريف وسندافع عنه”.

كما ألقى وزير الصحة العامة والسكان كلمة الفعالية، مشيراً فيها إلى أن الأمة تحتاج إلى السير على نهج الإمام الحسين لتصحيح وضعها حتى يبقى الدين قويا، داعياً إلى نصرة الشعب الفلسطيني.

ولفت إلى أن أمريكا والغرب والصهيونية العالمية “أرادت أن يهيمن مشروعها على العالم بكله، ونشر الانحلال، وأرادوا هزيمة أمتنا وفرض مشروعهم، يريدوننا أن نبقى خاضعين لهم لا دول ولا جيوش لبلداننا”.

وأكد أن “مشروعنا اليوم هو مشروع الإمام الحسين (ع) لنقف أمام المشروع الأمريكي، فمشروع المقاومة ينتصر ويفشل المشروع الأمريكي في اليمن ولبنان وسوريا”، مضيفاً “حتى تبقى أمريكا صاغرة منهزمة علينا أن نكون حسينيون ونهجنا نهج الحسين عليه السلام”.

كما دعا إلى طرد سفراء السويد والدنمارك من المنطقة، مشيدا بموقف الشعب العراقي نصرة لكتاب الله، داعيا إلى إخراج القواعد الأمريكية من المنطقة. وأشار إلى أن “تحالف العدوان أراد تمزيق وهزيمة اليمن لكن الشعب اليمني انتصر، مستمدا الصبر والثبات من نهج الإمام الشهيد الحسين بن علي عليهما السلام”.

بيان المسيرة

ولفت بيان مسيرة صعدة في ذكرى عاشوراء إلى أن “إحياء هذه الذكرى واحد من تعابير حبنا وارتباطنا بالإمام الحسين عليه السلام، ويعتبر إحياء الذكرى واحداً من تعابير موقفنا الديني والمبدئي والأخلاقي ضد الطغاة والمجرمين”.

وأكد بيان المسيرة “التمسك بموقفنا المبدئي تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”، مستنكراً “كل أشكال التطبيع والعلاقات مع العدو الإسرائيلي من قبل أنظمة العمالة والخيانة”، مشدداً على “وقوفنا المبدئي مع محور الجهاد والمقاومة في مواجهة أعداء الأمة”.

وأعرب البيان عن استنكار “إحراق نسخ من القرآن في السويد والدنمارك من قبل اللوبي الصهيوني”، داعياً الأمة “لاتخاذ المواقع الحازمة من خلال قطع العلاقات ومقاطعة منتجاتها”. كما خاطب تحالف العدوان بقوله إن “أيدينا لا زالت قابضة على الزناد وما زلنا نعد العدة لمواجهة غطرستكم وعدوانكم وحصاركم، وبالتوكل على الله لن نألوا جهداً في التصدي للعدوان”.

وأكد بيان مسيرة صعدة أن “التضحيات مهما بلغت لن تكون بمستوى الاستسلام والخنوع ولا بمستوى خسارة التفريط التي تمكن العدو من السيطرة على الأمة”.

وألقيت خلال الفعالية قصيدة شعرية وأنشودة تحدثت عن فاجعة كربلاء والمأساة التي لم تنس، داعية إلى “الدفاع عن الحق والتصدي للعدوان”.