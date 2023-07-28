الشيخ يزبك: لا بديل عن الحوار والتفاهم لانتخاب الرئيس

واعتبر في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة في بعلبك أن “جولة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان على المسؤولين لا يمكن أن تخرج لبنان من مآسي الفراغ الرئاسي ما لم يتحاور اللبنانيون فيما بينهم، لأن الاختيار والانتخاب يعود إليهم وليس بإمكان أحد أن يفرض ما يريد، بل هو يقدم المساعدة إذا أحب مساعدة اللبنانيين”.

وقال سماحته: “لا الحصار ولا الضغوطات ولا التهديدات بالعقوبات تسلب اللبنانيين حقهم بانتخاب الرئيس، فإن لبنان ليس مستعمرة وإنما هو بلد مستقل له سيادته وديموقراطيته التي اختارها نظاما برلمانيا ديمقراطيا، فالطريق الذي لا بديل عنه في انتخاب الرئيس هو بالحوار والتفاهم من دون شروط مسبقة ومواقف التحدي، فإن ذلك لا يؤدي لبناء دولة، ونحن حريصون كل الحرص على التفاهم وتشابك الأيدي لإخراج الوطن من الفراغ وتدارك المؤسسات التي يهزها الواقع الذي وصلت إليه”.

وأضاف الشيخ يزبك: “بدلا من التراشق من بعيد، التقوا وحلوا الملفات التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، ولا ترهنوا الوطن للطامعين المعولين على الانقسامات وعلى المتجاوبين المنجذبين إليهم”.

ودعا الفصائل الفلسطينية إلى “توحيد صفوفها وراء المقاومة فهي الطريق الوحيد للتحرير وللعودة إلى فلسطين”.