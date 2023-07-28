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الجمعة 28 تموز 2023 ساعة 14:35
مستوطنون يشعلون النيران في أراضي جنوب نابلس
وأفادت مصادر محلية، أن عشرات من المستوطنين أشعلوا النيران في أراضي بلدة عينابوس جنوب نابلس.
ويواصل المستوطنون المتطرفون جرائمهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة المحتلة في إطار مساعيهم للسيطرة على الأرض الفلسطينية.
مصدر :
وكالات
رقم :
1072301
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