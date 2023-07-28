مستوطنون يشعلون النيران في أراضي جنوب نابلس

وأفادت مصادر محلية، أن عشرات من المستوطنين أشعلوا النيران في أراضي بلدة عينابوس جنوب نابلس.



ويواصل المستوطنون المتطرفون جرائمهم واعتداءاتهم بحق الفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة المحتلة في إطار مساعيهم للسيطرة على الأرض الفلسطينية.