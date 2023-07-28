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الجمعة 28 تموز 2023 ساعة 18:15
أردوغان يتعهد بتحقيق الاستقلالية لتركيا في مجال الصناعات الدفاعية
رقم :
1072320
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