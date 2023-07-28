أردوغان يتعهد بتحقيق الاستقلالية لتركيا في مجال الصناعات الدفاعية

اسلام تايمز (تركيا) - تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة عن الإنجازات التي حققتها بلاده خلال 20 عاما في مجال الصناعات الدفاعية المحلية، وذلك في كلمته خلال اختتام معرض صناعات عسكرية في اسطنبول.