أوكرانيا.. الحرب التي بدأتها أمريكا لن تنهيها

بعد ثلاثة أيام، يوم الخميس 24 فبراير، أمر بوتين بالقيام بعمليات عسكرية روسية، والتي أسماها "العملية الخاصة"، تحولت هذه الشرارة إلى نار الحرب الأوكرانية، وبالتالي تحولت العلاقات المتوترة بين موسكو وكييف إلى مواجهة عسكرية مع لهيب الحرب.



منذ ذلك الحين، استمرت النزاعات في شرق أوكرانيا بشكل عنيف وأثرت على العديد من دول العالم، وخاصة الدول الغربية، وتبعها العديد من الآثار الاقتصادية والسياسية والأمنية.



على الرغم من أن الدول الغربية لم تدخل بشكل مباشر في هذا الصراع والحرب العسكرية لدعم أوكرانيا ضد روسيا، ولكن من خلال تزويد أوكرانيا بأحدث الأسلحة وأكثرها تطورا، فقد أشعلت نار هذه الحرب أكثر وأصبحت جزءًا من الفاعلين الميدانيين في هذا الصراع.



على الرغم من ذلك، فإن الطريقة التي تتصرف بها الدول الغربية في ساحة الحرب في أوكرانيا تجعل الصراعات مستمرة، حيث تقوم هذه الدول كلما شعرت أن الوضع في ساحة المعركة لصالح روسيا بإرسال أي نوع من الأسلحة، بما في ذلك المثيرة للجدل، بما في ذلك القنابل العنقودية، لكنهم يأخذون في الحسبان دائمًا أن توقيت إرسال الأسلحة لا يضع أوكرانيا في حالة انتصار.



في الأيام الماضية، أصبحت مسألة تسليم طائرات F-16 المقاتلة إلى أوكرانيا قضية جديدة لتمديد وعود أمريكا، على سبيل المثال، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: "إذا تم اتخاذ قرار غدًا بالمضي قدمًا في تسليم الطائرات المقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا، فسيستغرق تنفيذ هذا القرار شهورًا وشهورًا".



لقد اشتكى فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، الذي أشرك بلاده في حرب بنتائج غير معروفة وخسر أجزاء من أراضي هذا البلد، مرارًا وتكرارًا من تردد الدول الغربية في توفير الأسلحة.



كيف بدأت الحرب الأوكرانية؟



بعد سقوط جدار برلين، توقف النظام الإقليمي لأوروبا على مسألة ما إذا كانت ألمانيا الموحدة ستتحالف مع الولايات المتحدة (وحلف شمال الأطلسي)، والاتحاد السوفيتي (وحلف وارسو)، أم لا.



في واشنطن، أراد صانعو السياسة في إدارة جورج دبليو بوش أن تصبح جمهورية ألمانيا عضوًا في حلف الناتو في أوائل التسعينيات.



وفقًا لذلك، في أوائل فبراير 1990، اقترح الأمريكيون حلاً وسطاً على السلطات السوفيتية، يُظهر النص المكتوب لاجتماعات هذه المشاورات أنه في 9 فبراير من العام نفسه، اقترح "جيمس بيكر"، وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك، على القادة السوفييت أنه في مقابل تعاون موسكو بشأن قضية ألمانيا، يمكن لواشنطن إعطاء هذا البلد "ضمانات قوية" بأن الناتو "لن يتوسع شبرًا واحدًا في اتجاه الشرق".



بعد أسبوع واحد فقط، وافق الرئيس السوفيتي آنذاك ميخائيل جورباتشوف على بدء مفاوضات إعادة توحيد ألمانيا، ولم يتم توقيع اتفاق رسمي بين الجانبين في هذا الصدد، لكن صحيفة لوس أنجلوس تايمز كتبت أن كل الأدلة تشهد على ما كانت عليه المعادلة بين الجانبين: وافق جورباتشوف على ميل ألمانيا نحو الغرب، وكان من المفترض أن الولايات المتحدة تمنع توسع الناتو.



في مذكرة من وزارة الخارجية الأمريكية تعود إلى أوائل التسعينيات، ورد أنه على الأقل في ذلك الوقت، لم توافق الولايات المتحدة على التوسع في أوروبا الشرقية، وجاء في الوثيقة: "في المناخ الحالي، ليس من مصلحة الناتو أو الولايات المتحدة منح دول الشرق عضوية كاملة في الناتو والضمانات الأمنية المرتبطة به"، نحن لسنا مستعدين بأي حال من الأحوال لإطلاق تحالف مناهض للسوفييت، سيكون للاتحاد السوفياتي موقف سلبي للغاية تجاه مثل هذا التحالف.



لكن الحكومات الغربية نادرا ما تتمسك بالتزاماتها، وتظهر مراجعة الوثائق والمذكرات الداخلية للحكومة الأمريكية أن صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة توصلوا بعد ذلك بقليل إلى نتيجة مفادها بأن رفض توسيع الناتو لم يكن في مصلحة الولايات المتحدة؛ لذلك، في نهاية فبراير من العام نفسه، قرر رئيس الولايات المتحدة ومستشاروه ترك هذا الاحتمال مفتوحًا.



وفقًا للوثائق، بعد شهر واحد فقط في مارس، نصحه مستشارو جيمس بيكر بأن حلف الناتو يمكن أن ينظم دول أوروبا الشرقية حول المدار الأمريكي، كما يبدو من وثيقة لمجلس الأمن القومي للبيت الأبيض في ذلك الوقت، في أكتوبر، كان رجال الدولة الأمريكيون منشغلين بالتشاور بشأن الوقت للإعلان عن استعداد الناتو لقبول دول أوروبا الشرقية كأعضاء.



ومن المثير للاهتمام أنه في هذه المرحلة من الزمن، كان الأمريكيون لا يزالون يحاولون إقناع الروس بأن الناتو سينظر في مخاوفهم.



في 18 مايو 1990، أعلن بيكر في موسكو أن الولايات المتحدة ستعمل مع الاتحاد السوفيتي "لإنشاء أوروبا جديدة".



في يونيو، وفقًا لوثيقة مجلس الأمن القومي، أخبر بوش القادة السوفييت أن الولايات المتحدة تبحث عن "أوروبا جديدة وشاملة".



لذلك، لم يكن من المستغرب أن تغضب روسيا من انضمام بولندا والمجر وجمهورية التشيك ودول البلطيق إلى الناتو، وفي منتصف التسعينيات قام بوريس يلتسين وديمتري ميدفيديف وغورباتشوف بنقل احتجاجات موسكو إلى القادة الأمريكيين، علنًا وعبر قنوات سرية.



قال بوريس يلتسين، أول رئيس لروسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، في مؤتمر صحفي مشترك مع بيل كلينتون، رئيس الولايات المتحدة في ذلك الوقت، الذي عقد في هلسنكي بعد توقيع اتفاقية الحد من الأسلحة بين البلدين: "نعتقد أن توسيع الناتو باتجاه الشرق خطأ فادح".



هناك أدلة على أن الأمريكيين، على الرغم من إدراكهم لحساسية الروس تجاه هذه القضية، ما زالوا يضعون سياسة التوسع نحو الشرق على جدول الأعمال، على سبيل المثال، "جيمس كولينز"، أحد الدبلوماسيين الأمريكيين، كتب في مراسلة مع وزارة خارجية بلاده في عام 1993: "إذا تبنى الناتو سياسة ووجه أنظاره إلى التوسع باتجاه أوروبا الشرقية والوسطى دون ترك الأبواب مفتوحة لروسيا، فإن هذه الخطوة سيُنظر إليها بالتأكيد على أنها مناهضة لروسيا".



ولكن منذ عام 1990، تم توسيع الناتو 5 مرات على الأقل من أجل جذب المزيد من الدول من حلف وارسو والاتحاد السوفيتي.



قال دون بليش، أستاذ الدبلوماسية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، في مقابلة مع وكالة أنباء دويتشه فيله: "كانت جميع الأوراق بيد الغربيين بين عامي 1990-1991". لقد أنهى الاتحاد السوفييتي إمبراطوريته بسلام نسبي، وهو أمر غير مسبوق، لكنهم لم يحصلوا على أي نقاط مقابل ذلك.



أدى انهيار الاتحاد السوفييتي إلى سلسلة من الاجتماعات والمحادثات رفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والروس، لكن بليش يقول: "لم نبذل جهدًا جادًا لإشراك الروس". لكن مع اقتراب الناتو من الأجزاء الشرقية من أوكرانيا وجورجيا، اشتدت التوترات بين أمريكا وروسيا وأجبرت موسكو على الرد بجدية أكبر.



الشروع في حرب استنزاف



بعد بدء الحرب، حاولت الدول الغربية الاستمرار في هذه الحرب وإطالة أمدها بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، ومن الإجراءات المسؤولة للدول الغربية أنها منعت أوكرانيا من الدخول في مفاوضات مع روسيا.



منذ بداية الحرب، أكد المسؤولون الغربيون مرارًا وتكرارًا أن الحرب في أوكرانيا ستستمر، وفي كل مرة تحدث فيها المسؤولون الأوكرانيون عن الدبلوماسية، ذكّر الغربيون بأن المفاوضات ستكون بمثابة ضربة للغرب كله في حالة فقدان أوكرانيا لأراضيها.



سبب هذه الاستراتيجية للدول الغربية هو أنها تعتقد أن إطالة أمد الحرب يمكن أن يكون لها أكبر تأثير على روسيا.



قبل بضعة أشهر، أقر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بهذه الحقيقة، قائلاً: "نريد أن تضعف روسيا بما يكفي بحيث لا تستطيع أن تفعل ما فعلته في أوكرانيا في أماكن أخرى".



من أهم أسباب سعي الغربيين لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا إيجاد ذريعة لفرض عقوبات على روسيا وإضعاف اقتصادها وإبقائها متورطة.



ومع ذلك، فإن هذا الواقع لم يتحقق حتى الآن، وحاولت روسيا الضغط على الغرب باستخدام أدواتها. فيما يتعلق بالعقوبات، بدأت موسكو وبكين جهودًا لإضعاف النظام المالي للغرب.



من ناحية أخرى، تحاول روسيا الضغط على الدول الغربية من خلال الطاقة، وفي مثل هذه الحالة، فإنه بسبب زيادة التضخم في الدول الغربية، وتحمل الضغوط الاقتصادية بسبب المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، وموسم الشتاء ونقص الطاقة والغذاء وارتفاع أسعارهما، وتطورات روسيا على مختلف الجبهات وانسحاب القوات الأوكرانية وهزائمها، أدرك الغربيون أن تنفيذ خططهم ليس بالبساطة التي تخيلوها في البداية.