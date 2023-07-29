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السبت 29 تموز 2023 ساعة 10:24
سوريا.. إحياء حاشد لمراسم عاشوراء في مقام السيدة زينب (ع)
وكانت تفجيران إرهابيان، تبناهما تنظيم داعش، استهدافا مدينة السيدة زينب (ع) بريف دمشق، خلال أيام عاشوراء، خلف أحدهما عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.
مصدر :
وكالات
رقم :
1072462
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