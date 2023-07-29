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السبت 29 تموز 2023 ساعة 12:26

الحشد ينشر أكثر من 2000 مقاتل لتأمين ركضة طويريج في كربلاء

الحشد ينشر أكثر من 2000 مقاتل لتأمين ركضة طويريج في كربلاء
وقال الحمداني في بيان، ان "العمل حسب الخطة والتوقيتات التي وضعتها قيادة عمليات الفرات الأوسط في كربلاء المقدسة اذا ان جميع الطرق مفتوحة والزائرين يسرون بانسيابية عالية لا توجد قطوعات حتى الان"، مضيفا ان "التنسيق عالي وانتشار كبير والقيادة ناجحة بالمسؤولية الملقاة على عاتقها".

وأوضح ان "هناك جهوزية امنية واستخباراتي لتفتيش الزوار ومراقبة حركة الزوار للحفاظ على حايتهم"، مبينا ان "قائد عمليات الفرات الأوسط في الحشد نشرت أكثر من 2000 مقاتل لتأمين ركضة طويريج في كربلاء المقدسة".

وتابع ان "الخطة ستستمر حتى انتهاء زيارة العاشر من محرم الحرام".

وفي ذات السياق أشار الحمداني الى ان "طبابة الحشد نشرت اكثر من 20 مفرزة طبية، الامن انتشر في جميع المداخل الى مدينة كربلاء المقدسة، فضلا ان هناك مراقبة جوية وكاميرات وأجهزة تشويش ومقاتلين من مديرية الامن منتشرين أيضا لتامين ركضة طويريج وهذا جهد استثنائي بتوجيه من رئيس اركان هيئة الحشد الشعبي لاستنفار جميع الجهود لدعم قيادة عمليات الفرات الأوسط لتامين الزيارات في كربلاء المقدسة".
مصدر : وكالات
رقم : 1072482
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