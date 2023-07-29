الصفحة الرئيسية
0
السبت 29 تموز 2023 ساعة 12:55

عباس يصل اليوم الى القاهرة للمشاركة باجتماع "الأمناء العامين"

عباس يصل اليوم الى القاهرة للمشاركة باجتماع "الأمناء العامين"
وأوضح اللوح، أن عباس "سيعقد جلسة خاصة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية، وإنهاء الانقسام".
 
وقال، إن رئيس السلطة "سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في جمهورية مصر العربية برعايته في الثلاثين من الشهر الجاري، لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، في ظل تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة".
 
وكانت الفصائل الفلسطينية، أعلنت في التاسع من الشهر الجاري، تلقيها دعوات مصرية لاجتماع "الأمناء العامين" للفصائل، المزمع عقده في الـ30 من الشهر الجاري في القاهرة، لبحث الأوضاع الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي.
 
وكان الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" (فصيل مقاوم) زياد النخالة، قد قال في تصريح صحفي مقتضب، الأسبوع الماضي، إن حركته لن تذهب لـ"اجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة".
 
كما أعلنت "الجبهة الشعبية القيادة العامة" (فصيل مقاوم) و"منظمة الصاعقة" (فصيل مقاوم)، الأربعاء الماضي، عدم مشاركتهما في الاجتماع، "حال أصرت السلطة على عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين".
 
وكانت "أمانة سر لجنة المتابعة العليا لتحالف القوى الفلسطينية" (مقرها دمشق)، قد وصفت الدعوة التي أطلقها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة نهاية الشهر الجاري، بأنها "ناقصة غير مكتملة".
 
وأدان "التحالف" خلال اجتماع له الأربعاء الماضي، "الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة مخابرات السلطة للمقاومين من أبناء الشعب الفلسطيني".
رقم : 1072484
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
السعودية تصطاد في المياه العكرة... لقمة عيش المواطن اليمني هدفها
السعودية تصطاد في المياه العكرة... لقمة عيش المواطن اليمني هدفها
29 تموز 2023
ما الذي حل بتماسك الجيش ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
ما الذي حل بتماسك الجيش ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
29 تموز 2023
أوكرانيا.. الحرب التي بدأتها أمريكا لن تنهيها
أوكرانيا.. الحرب التي بدأتها أمريكا لن تنهيها
29 تموز 2023
إقامة مراسم عزاء مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة
إقامة مراسم عزاء مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة
29 تموز 2023
هل بات مجتمع الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في طريق مسدود؟
هل بات مجتمع الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في طريق مسدود؟
29 تموز 2023
اجتماع موسكو الثلاثي حول كاراباخ وآفاق السلام الغامضة
اجتماع موسكو الثلاثي حول كاراباخ وآفاق السلام الغامضة
29 تموز 2023
قائد الثورة الاسلامية يعزي سادن مسجد جمكران برحيل والده
قائد الثورة الاسلامية يعزي سادن مسجد جمكران برحيل والده
28 تموز 2023
اقامة مراسم العزاء الحسيني في ليلة عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية
اقامة مراسم العزاء الحسيني في ليلة عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية
28 تموز 2023
العميد فدوي: من اولويات حرس الثورة الاسلامية ترسيخ اركان الأسرة
العميد فدوي: من اولويات حرس الثورة الاسلامية ترسيخ اركان الأسرة
28 تموز 2023
ايران: لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني
ايران: لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني
28 تموز 2023
السيد نصر الله: الحروب التي شهدناها كان لها ايجابيّات ضخمة على مسيرتنا كمًّا ونوعًا
السيد نصر الله: الحروب التي شهدناها كان لها ايجابيّات ضخمة على مسيرتنا كمًّا ونوعًا
28 تموز 2023
اهمية زيارة الرئيس الايراني الى كينيا وبعض الدول الافريقية
اهمية زيارة الرئيس الايراني الى كينيا وبعض الدول الافريقية
27 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
السعودية تصطاد في المياه العكرة... لقمة عيش المواطن اليمني هدفها
ما الذي حل بتماسك الجيش ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
أوكرانيا.. الحرب التي بدأتها أمريكا لن تنهيها