فتح الانتفاضة: لن نشارك في اجتماع القاهرة دون الإفراج عن المعتقلين

اسلام تايمز (فلسطين) - أكدت حركة فتح الانتفاضة في تصريح صحفي انه لن تشارك في اجتماع الأمناء العامين المزمع عقده في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الثلاثين من الشهر الجاري.