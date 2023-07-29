العودة الی نهج الحسين (ع) مفتاح حل أزمات الأمة

وحضر الملايين من الزوار، في مرقد سيد الشهداء عليه السلام لسماع رواية مقتل الحسين الذي قرأه خطيب العتبة المقدسة.
وسيشهد مرقد الامام الحسين عليه السلام مراسم عزاء شهيرة تعرف بـ"رکضة طويريج" بعد انتهاء صلاة الظهر. وتبدأ هذه المراسم من بلدة طويريج حيث يهرول المشارکين في العزاء نحو مرقد الامام الحسين عليه السلام.
وطویریج هي أحدى الأقضية التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة وتبعد عن المركز 22 کیلو مترا.
وأفاد مصدر مطلع ان "ركضة طويريج" بدأت يوم العاشر من محرم سنة ( 1885م) وذلك عندما كان الناس يستمعون الى قراءة المقتل الحسيني في الدار الكبيرة للعلامة السيد صالح القزويني "رض" ومع نهاية المقتل ضج الناس بالبكاء والعويل والنحيب بشكل لا إرادي حيث فقدوا مشاعرهم لهذه الفاجعة واخذوا يلطمون على رؤوسهم.
ولشدة المصيبة فقد طلبوا من السيد صالح القزويني الذهاب ركضا الى المرقد المقدس لسيد الشهداء لتقديم العزاء لإمامهم المظلوم (ع) و فعلا استجاب السيد لطلب الناس حيث اركبوا السيد على ظهر الفرس ثم تقدمهم بالمسير وهم يسيرون خلفه، وفي الطريق انضمت اليهم جموع من المعزين وهم يصيحون وا إماماه، وأصبح الموكب هذا أشهر المواكب الحسينية على الإطلاق إذ يمتاز بالركضة.
وفي کل عام، تخرج الملايين تعبيرا عن تلبيتها لنداء الامام الحسين (هل من ناصر ينصرني..)، وفي كل عام تبدأ الركضة من قنطرة السلام التي تقع على طريق طويريج ، ومن هنا سمیت هذه الممارسة بركضة طويريج.
هذا وانطلقت مراسم احياء يوم عاشوراء في عدة دول، لاسيما لبنان، حيث اجتمعت حشود غفيرة في بيروت.
ورأى تجمع علماء جبل عامل، في بيان، أن ثورة الإمام الحسين (ع) ثورة الحقّ على الباطل، اذ خرج طالباً الإصلاح في أمّة جدّه .
وقال التجمع في بيان: "نحن اليوم نؤكّد ضرورة هذا الإصلاح في ديننا ومجتمعاتنا، ونرفض كلّ أنواع الإنحرافات التّي من شأنها تدمير المجتمعات، والإبعاد عن الدّين والتّديّن، نرفع صرختنا في وجه الأفكار التي تروّج بيننا كالشّذوذ الجنسي.
وأضاف البيان: سنقف في وجه كلّ طاغ وباغ ومن يبغي الفسوق والإنحراف.
وفي السياق يری خبراء ومراقبون ان العودة الی نهج الإمام الحسين(ع) هو الحل الأمثل أمام الأمة الاسلامية للتخلص من الأزمات التي تعج في بلادها.
وأشار عضو رابطة علماء اليمن فؤاد ناجي الی أهمية إحياء الثورة الحسينية وما تمثله من امتداد الخط الإسلامي الأصيل مؤكداً أن الإمام الحسين (ع) جسد القرآن الذي هو قرينه وجسد خط الجنة الذي لابديل عنه إلا خط النار، كما قال النبي (ص) الامام الحسين سيد شباب أهل الجنة.
وأضاف أن الإمام الحسين(ع) جسد خط الحق في وجه الباطل وبالتالي تأتي أهمية الثورة الحسينية لأجل أهمية هذه المبادئ، أي القرآن والإسلام وخط الجنة والحق، التي البدائل عنها تكون هي الظلام والتيه والإنحراف.
وأكد ناجي ان ثورة الإمام الحسين (ع) لا تزال قائمة وجميع الثورات التي أتت بعدها بركة من بركاتها ولولا ثورة الإمام الحسين (ع) لانطمس الحق ولشُرّعَ السكوت امام الطغاة والظالمين والباطل إلى قيام الساعة.