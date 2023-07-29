العودة الی نهج الحسين (ع) مفتاح حل أزمات الأمة

وسيشهد مرقد الامام الحسين عليه السلام مراسم عزاء شهيرة تعرف بـ"رکضة طويريج" بعد انتهاء صلاة الظهر. وتبدأ هذه المراسم من بلدة طويريج حيث يهرول المشارکين في العزاء نحو مرقد الامام الحسين عليه السلام.

وطویریج هي أحدى الأقضية التابعة لمحافظة كربلاء المقدسة وتبعد عن المركز 22 کیلو مترا.

وأفاد مصدر مطلع ان "ركضة طويريج" بدأت يوم العاشر من محرم سنة ( 1885م) وذلك عندما كان الناس يستمعون الى قراءة المقتل الحسيني في الدار الكبيرة للعلامة السيد صالح القزويني "رض" ومع نهاية المقتل ضج الناس بالبكاء والعويل والنحيب بشكل لا إرادي حيث فقدوا مشاعرهم لهذه الفاجعة واخذوا يلطمون على رؤوسهم.

ولشدة المصيبة فقد طلبوا من السيد صالح القزويني الذهاب ركضا الى المرقد المقدس لسيد الشهداء لتقديم العزاء لإمامهم المظلوم (ع) و فعلا استجاب السيد لطلب الناس حيث اركبوا السيد على ظهر الفرس ثم تقدمهم بالمسير وهم يسيرون خلفه، وفي الطريق انضمت اليهم جموع من المعزين وهم يصيحون وا إماماه، وأصبح الموكب هذا أشهر المواكب الحسينية على الإطلاق إذ يمتاز بالركضة.

وفي کل عام، تخرج الملايين تعبيرا عن تلبيتها لنداء الامام الحسين (هل من ناصر ينصرني..)، وفي كل عام تبدأ الركضة من قنطرة السلام التي تقع على طريق طويريج ، ومن هنا سمیت هذه الممارسة بركضة طويريج.

هذا وانطلقت مراسم احياء يوم عاشوراء في عدة دول، لاسيما لبنان، حيث اجتمعت حشود غفيرة في بيروت.