أحدث العناوين :
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
وزارة النقل العراقية تعلن بدء التفويج العكسي لزائري عاشوراء
الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة جديدة إلى قواعده بريف الحسكة
العودة الی نهج الحسين (ع) مفتاح حل أزمات الأمة
الصين.. إرسال سفن وطائرات أجنبية إلى بحر الصين يفاقم التوتر
بايدن يلمح إلى قرب اتفاق تطبيع بين السعودية والاحتلال
فتح الانتفاضة: لن نشارك في اجتماع القاهرة دون الإفراج عن المعتقلين
علماء جبل عامل: ثورة الإمام الحسين (ع) ثورة الحقّ على الباطل
مجلس الأمن يدين الانقلاب في النيجر ورايتس ووتش تحذر
السويد تعيد النظر في تصريح إقامة المتجاسر على القرآن الكريم
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
29 July 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
العراق
0
السبت 29 تموز 2023 ساعة 15:05
وزارة النقل العراقية تعلن بدء التفويج العكسي لزائري عاشوراء
وقال مدير الشركة العامة للنقل الخاص أحمد الموسوي في تصريح صحفي إن "التفويج العكسي للزارين بدأ من محافظة كربلاء المقدسة الى بقية المحافظات".
رقم :
1072500
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
السعودية تصطاد في المياه العكرة... لقمة عيش المواطن اليمني هدفها
29 تموز 2023
ما الذي حل بتماسك الجيش ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
29 تموز 2023
أوكرانيا.. الحرب التي بدأتها أمريكا لن تنهيها
29 تموز 2023
إقامة مراسم عزاء مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة
29 تموز 2023
هل بات مجتمع الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في طريق مسدود؟
29 تموز 2023
اجتماع موسكو الثلاثي حول كاراباخ وآفاق السلام الغامضة
29 تموز 2023
قائد الثورة الاسلامية يعزي سادن مسجد جمكران برحيل والده
28 تموز 2023
اقامة مراسم العزاء الحسيني في ليلة عاشوراء بحضور قائد الثورة الاسلامية
28 تموز 2023
العميد فدوي: من اولويات حرس الثورة الاسلامية ترسيخ اركان الأسرة
28 تموز 2023
ايران: لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإنهاء الاحتلال والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني
28 تموز 2023
السيد نصر الله: الحروب التي شهدناها كان لها ايجابيّات ضخمة على مسيرتنا كمًّا ونوعًا
28 تموز 2023
اهمية زيارة الرئيس الايراني الى كينيا وبعض الدول الافريقية
27 تموز 2023
أحدث العناوين
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
وزارة النقل العراقية تعلن بدء التفويج العكسي لزائري عاشوراء
الاحتلال الأمريكي يدخل أسلحة جديدة إلى قواعده بريف الحسكة
العودة الی نهج الحسين (ع) مفتاح حل أزمات الأمة
الصين.. إرسال سفن وطائرات أجنبية إلى بحر الصين يفاقم التوتر
بايدن يلمح إلى قرب اتفاق تطبيع بين السعودية والاحتلال
فتح الانتفاضة: لن نشارك في اجتماع القاهرة دون الإفراج عن المعتقلين
علماء جبل عامل: ثورة الإمام الحسين (ع) ثورة الحقّ على الباطل
مجلس الأمن يدين الانقلاب في النيجر ورايتس ووتش تحذر
السويد تعيد النظر في تصريح إقامة المتجاسر على القرآن الكريم
توقف المناورات العسكرية بين أستراليا وأمريكا بعد تحطم هليكوبتر
عباس يصل اليوم الى القاهرة للمشاركة باجتماع "الأمناء العامين"
الحشد ينشر أكثر من 2000 مقاتل لتأمين ركضة طويريج في كربلاء
سوريا.. فرق الإطفاء تواصل جهودها لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية الشمالي
صفي الدين: المقاومة تعد العدو الصهيوني بمزيد من الهزائم
ايران تبدأ اجراءات محاكمة كبار أعضاء زمرة ‘‘خلق‘‘ الارهابية
سوريا.. إحياء حاشد لمراسم عاشوراء في مقام السيدة زينب (ع)
السيدحسن نصرالله: المنطقة لن ترتاح قبل اقتلاع الغدة السرطانية
الصحة الإيرانية: تسجيل 4 وفيات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي
بلينكن يدعو للإفراج الفوري عن رئيس النيجر المخلوع
الأكثر قراءة
بالصور.. تظاهرة جماهيرية لنصرة القرآن الكريم في البصرة
4 قتلى وإصابات في انفجار أنابيب مياه داخل مركز تسوق في موسكو
هجوم مسير أوكراني على موسكو
رئيسي: اجراءات السويد ليست كافية أبدا
اللواء سلامي : المسيئون للقرآن الكريم سوف لا ينعمون بالامن
بوتين: صفقة الحبوب والأسمدة استخدمت بلا خجل لإثراء شركات أمريكية وأوروبية
17 عملا مقاوما في غضون 24 ساعة بالضفة
‘‘هذه أرضي، ابتعد من هنا‘‘ .. طفل فلسطيني يوقد شعلة التحرير
إيضاحات المتحدث بأسم الدفاع الايرانية بخصوص شراء بعض المعدات من الخارج
جيش الاحتلال يُقِرّ رسمياً: بدء تأكُّل الكفاءة في الحرب
عبداللهيان ونظيره التركي: نقترح عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الإسلامية
استدعاء السفير الدنماركي الى وزارة الخارجية الايرانية
الجهاد الإسلامي: معركة جنين أفشلت مخطط نتنياهو
السفير الايراني الجديد لدى تركيا يغادر طهران متجها الى انقرة
إيران تنتج الكعكة الصفراء من الفوسفات
وزير الطاقة: يجب اطلاق حصة ايران من مياه نهر هيرمند
الصفقة الأمنية الجديدة بين الصهاينة ومنظمة السلطة الفلسطينية
اليمين يتصدر الانتخابات الإسبانية: لا أغلبية مطلقة لتشكيل الحكومة
حزب الله يوجه صفعة قاسية لـ‘‘إسرائيل‘‘.. أهدافها؟
انتقادات فرنسية لاستخدام أوكرانيا القذائف العنقودية
الأخبار الساخنة
وقفات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية ضدّ الإساءة للقرآن الكريم
رئیس الجمهوریة: العلاقات مع دول أمريكا اللاتينية المستقلة، هي استراتيجية
استئناف الرحلات الجوية بين البحرين وقطر اعتبارا من 25 مايو
الأكثر بحثًا
ما الدوافع الفرنسية المغربية وراء التآمر على الجزائر وتونس؟
تظاهرة في المغرب احتجاجاً على زيارة رئيس كنيست الاحتلال
أديبة مغربية تحذر من تسليم المغرب للصهيونية
إخترنا لکم
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
السعودية تصطاد في المياه العكرة... لقمة عيش المواطن اليمني هدفها
ما الذي حل بتماسك الجيش ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
أوكرانيا.. الحرب التي بدأتها أمريكا لن تنهيها