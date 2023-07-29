العراق.. وزير الداخلية يعلن نجاح خطة تأمين زيارة العاشر من محرم

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان ، أن "وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين زيارة العاشر من محرم الحرام، عبد الأمير الشمري، يعلن نجاح الخطة الخاصة بهذه المناسبة الخالدة".

كما أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، نجاح خطة تامين الحماية للعاشر من محرم الحرام والايام العشرة الأولى منه.

وذكر بيان للقيادة أنها تعلن "نجاح خطتها المعدة لتأمين الحماية للهيئات والمواكب الحسينية الثابتة منها والمتحركة المعزية بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام"، مبينة أن "الخطة سارت وفقاً لما مرسوم لها".

ونقل البيان، عن قائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم، قوله إن "خطة عاشوراء لهذا العام هي الأولى من نوعها منذ (٢٠) سنة إذ لم تشهد قطع اي طريق خلال مراسم إحياء الذكرى، وتميزت بدور كبير للأجهزة الأمنية تخللها جهد استخباري عالي المستوى، مع مراقبة القواطع بالكاميرات الحرارية وعلى مدار الساعة".

وتوجه قائد العمليات "بالشكر والتقدير للقوات الأمنية المنفذة للخطة، وللمواطنين وأصحاب المواكب، والزائرين لتعاونهم مع القوات الأمنية والتزامهم بالوصايا والتعليمات الخاصة بالزيارة، وجميع الوزارات والدوائر الساندة، والمؤسسات الإعلامية والقنوات الفضائية".

هذا واحيا الملايين من أتباع اهلِ البيتِ عليهم السلام في مختلف أنحاء العالم ذكرى عاشوراء من خلال إقامة مجالس العزاء وتنظيم مسيرات حاشدة جابت الشوارع.

ملايين المسلمين من اتباع اهل البيت عليهم السلام جددوا العهد مع الامام الحسين عليه السلام في ذكرى استشهاده واصحابه عبر احياء المناسبة في اجواء من الحزن والألم تستذكر ما ألم بال بيت الرسول من مأسي من اجل نصرة الاسلام و الحفاظ على سنة النبي (ص).

ففي مدينة الموصل شمالي العراق أقيمت مراسم لاحياء المناسبة شارك فيها الموالون من الشبك والتركمان ومختلف الطوائف، حيث سار المعزون نحو مقام الامام زين العابدين عليه السلام شرق المدينة.

والى تركيا حيث أحيا الآلاف في مدينة اسطنبول المناسبة بمشاركة أبناء الجاليات العربية والاسلامية، وقد أكد المشاركون مواصلة المضي على نهج الامم الحسين عليه السلام في مقارعة الظلم و الفساد.

وفي باكستان شهدت مختلف مدن البلاد اقامة مراسم العزاء بذكرى عاشوراء بمشاركة حشود المحبين لاهل البيت في ظل اجراءات امنية مشددة.

اما في افغانستان فخرجت اعداد كبيرة من المواطنين لإحياء ذكرى عاشوراء الامام الحسين عليه السلام، حيث جاب المعزون شوارع العاصمة كابول وسط اجراءات امنية مشددة، ورفع المعزون الرايات الحسينية مرديين شعارات تؤكد تمسكهم بقيم ثورة عاشوراء.

وفي نيجريا اقيمت مراسم العزاء الحسيني في اكثر من خمسمئة مدينة وقرية في ارجاء مختلفة من البلاد، وقد اصيب العشرات من المعزين في العاصمة أبوجا جراء اعتداء عناصر الجيش والشرطة النيجرية عليهم خلال إحيائهم المناسبة، فيما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعزين. وفي مدينتى كادونا وزاريا مسقط رأس الشيخ ابراهيم الزكزكى عملت قوات الامن والشرطة على مطاردة المشاركين بالمسيرات العاشورائية.