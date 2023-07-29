لهذا السبب.. انقطاع التيار الكهربائي في المحافظات الجنوبية العراقية

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب: ان الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي في المحافظات الجنوبية كان بسبب عارض فني طارئ تم تحديدة وسيتم اعادة جميع المحطات والخطوط بشكل تدريجي”.

ومن جهتها، أوضحت الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في الوسط أن “أطفاء مفاجئ لخطوط الضغط الفائق 400ك.ف أدى إلى خروج المنظومة الكهربائية وانقطاع الكهرباء لمحافظات الوسط والجنوب من البلاد”.

واشارت الى أن “مركز السيطرة والتشغيل الوطني يعمل على أعادة المنظومة الكهربائية وتشغيل الخطوط للمحافظات تدريجياً”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر محلي، عن سبب الانقطاع المفاجئ للكهرباء في بعض محافظات الوسط والجنوب، فيما اشار إلى ان الانقطاع كان شبه التام في هذه المحافظات.

وأظهر فيديو مصوّر، اندلاع حريق في احدى محطات توليد الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة، مما تسبب بانقطاع الطاقة عن غالبية مناطق المحافظة”.

وطبقًا للمصدر، فأن” محافظات البصرة والنجف وكربلاء وبابل والديوانية شهدت انقطاعًا شبه تام للكهرباء نتيجة خلل أصاب المنظومة الوطنية على إثر احتراق محطة التوليد في البصرة”.