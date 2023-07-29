زيلينسكي يزور مواقع للقوات الأوكرانية قرب باخموت

وأظهرت صور نشرها زيلينسكي على «تويتر»، لقاءه مع القوات وتفقده خريطة في غرفة ذات حوائط خرسانية بلا نوافذ وخافتة الإضاءة. وأثنى على قوات العمليات الخاصة الأوكرانية

وكتب: «تأديتكم مهمات من أجل أوكرانيا يا رفاق هو عمل بطولي حقاً»، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

من جهتها أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها تلقت عددا كبيرا من مبادرات السلام، ونقلت وكالة تاس الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا قولها إن بلادها تلقت نحو 30 مبادرة سلام عبر قنوات تواصل رسمية وغير رسمية بشأن أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال أمس -خلال القمة الروسية الأفريقية في سان بطرسبورغ- إن بلاده تتعامل مع المبادرة الأفريقية للتسوية باحترام، وستدرسها بكل اهتمام، حسب تعبيره.

وفي وقت سابق، قدمت الصين وتركيا ودول أفريقية مبادرات سلام لكل من كييف وموسكو.

وقبل أكثر من شهر، زار وفد من القادة الأفارقة كييف وموسكو وعرض على الرئيسين الأوكراني والروسي مبادرة سلام من 10 نقاط لوقف الحرب بأوكرانيا، وتتضمن المبادرة انسحاب القوات الروسية وتوفير ضمانات أمنية لجميع الدول.

بيد أن بوتين قدم حينها قائمة بالأسباب التي تجعله يعتقد أن معظم مقترحات القادة الأفارقة لا تستند لأسس سليمة، مما وأد خطتهم تقريبا في مهدها، وهي خطة لاقت أيضا في مجملها رفضا من كييف.

وخلال القمة الروسية الأفريقية التي عقدت في سان بطرسبورغ الخميس والجمعة، ألح القادة الأفارقة على الرئيس الروسي للتوصل لتسوية سياسية لهذه الحرب.

وكان المتحدث باسم القيادة الشرقية بالجيش الأوكراني سيرهي شيرفاتي قال إن قواته تحقق تقدما باتجاه باخموت، مشيرا إلى أن القوات الروسية تتكبد خسائر كبيرة، على حد وصفه.

وفي محاور أخرى بمقاطعتي دونيتسك ولوغانسك (شرق) وكوبيانسك في خاركيف (شمال شرق) تتواصل الهجمات المتبادلة بين القوات الأوكرانية والروسية، دون أن يحرز أي من الطرفين تقدما حاسما باتجاه البلدات التي يسعى للسيطرة عليها.

وفي تطورات ميدانية أخرى، تعرضت مدينة دنيبرو الأوكرانية للمرة الأولى منذ فترة طويلة لقصف صاروخي روسي، وأكد متحدث أوكراني أن القصف أسفر عن جرح 9 أشخاص وأضرار مادية.

في المقابل، قال الجيش الروسي إنه قصف مركزا قياديا للجيش الأوكراني بأسلحة دقيقة في المدينة الواقعة على نهر دنيبرو.

وفي إطار القصف المتبادل بين طرفي الصراع، استهدفت الوحدات الصاروخية الأوكرانية مقاطعة روستوف الروسية الواقعة على الحدود، بحسب مصادر روسية.