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السبت 29 تموز 2023 ساعة 19:56

ملايين المسلمين يحييون ذكرى عاشوراء

ملايين المسلمين يحييون ذكرى عاشوراء
ملايين المسلمين من اتباع اهل البيت عليهم السلام جددوا العهد مع الامام الحسين عليه السلام في ذكرى استشهاده واصحابه عبر احياء المناسبة في اجواء من الحزن والألم تستذكر ما ألم بال بيت الرسول من مأسي من اجل نصرة الاسلام و الحفاظ على سنة النبي (ص).
 
ففي مدينة الموصل شمالي العراق أقيمت مراسم لاحياء المناسبة شارك فيها الموالون من الشبك والتركمان ومختلف الطوائف، حيث سار المعزون نحو مقام الامام زين العابدين عليه السلام شرق المدينة.
 
وفي سوريا أحيا المسلمون يوم العاشر من محرم، في مقام السيدة زينب (ع) في دمشق، بمشاركة حاشدة من الموالين والمواسين لأهل البيت (ع) كما في كل عام، رغم التهديدات الارهابية التي أطلت برأسها هذا العام.
 
وتجمع المحبون والموالون في صحن المقام إحياء لذكرى شهادة سبط رسول الله الإمام الحسين بن علي (ع) وأهل بيته وصحبه في كربلاء عام 61 للهجرة.
 
وأكد المشاركون أن الحضور الكثيف في يوم العاشر من محرم لهذا العام جاء بمثابة الرد على التفجيرات الارهابية التي أدت إلى ارتقاء الشهداء وسقوط الجرحى.
 
وكان تفجيران إرهابيان، تبناهما تنظيم "داعش" الارهابي، استهدافا مدينة السيدة زينب (ع) بريف دمشق، خلال أيام عاشوراء، خلف أحدهما عددا كبيرا من الشهداء والجرحى.
 
والى تركيا حيث أحيا الآلاف في مدينة اسطنبول المناسبة بمشاركة أبناء الجاليات العربية والاسلامية، وقد أكد المشاركون مواصلة المضي على نهج الامم الحسين عليه السلام في مقارعة الظلم و الفساد.
 
وفي باكستان شهدت مختلف مدن البلاد اقامة مراسم العزاء بذكرى عاشوراء بمشاركة حشود المحبين لاهل البيت في ظل اجراءات امنية مشددة.
 
اما في افغانستان فخرجت اعداد كبيرة من المواطنين لإحياء ذكرى عاشوراء الامام الحسين عليه السلام، حيث جاب المعزون شوارع العاصمة كابول وسط اجراءات امنية مشددة، ورفع المعزون الرايات الحسينية مرديين شعارات تؤكد تمسكهم بقيم ثورة عاشوراء.
 
وفي نيجريا اقيمت مراسم العزاء الحسيني في اكثر من خمسمئة مدينة وقرية في ارجاء مختلفة من البلاد، وقد اصيب العشرات من المعزين في العاصمة أبوجا جراء اعتداء عناصر الجيش والشرطة النيجرية عليهم خلال إحيائهم المناسبة، فيما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في صفوف المعزين. وفي مدينتى كادونا وزاريا مسقط رأس الشيخ ابراهيم الزكزكى عملت قوات الامن والشرطة على مطاردة المشاركين بالمسيرات العاشورائية.
 
 
رقم : 1072524
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