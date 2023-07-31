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الاثنين 31 تموز 2023 ساعة 08:54
الأمم المتحدة تعارض هجمات المسيّرات على موسكو
وقال حق: "نحن ضد جميع الهجمات على البنية التحتية المدنية".
وأعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الأحد أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت في الليل مجمع "موسكو سيتي" ونجم عن ذلك وقوع أضرار طفيفة من دون سقوط ضحايا.
مصدر :
وكالات
رقم :
1072787
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