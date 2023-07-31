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الاثنين 31 تموز 2023 ساعة 09:32

لبنان .. توتر مستمر في عين الحلوة

لبنان .. توتر مستمر في عين الحلوة
ودوت صفارات الإنذار في منطقة خاركوف عند الساعة 0:01، ثم تبعتها جميع أنحاء أوكرانيا.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية عن سماع دوي انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية من مقاطعة خيرسون.

وبدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر 2022 بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث استهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

واستهدفت الضربات مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، فيما يتم منذ ذلك الحين الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1072791
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