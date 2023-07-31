الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 31 تموز 2023 ساعة 13:34

العميد شريف: سنزيح الستار قريبا عن القدرات الجديدة لبحرية الحرس الثوري

العميد شريف: سنزيح الستار قريبا عن القدرات الجديدة لبحرية الحرس الثوري
وقال العميد شريف في تصريح لمراسل وكالة انباء فارس على هامش زيارته لهذه الوكالة: انه سيتم ازاحة الستار عن منظومات وقدرات استراتيجية جديدة لسلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية.
 
وأشار الى مسيرة أداء حرس الثورة الاسلامية دوره لتحقيق هدفه الاستراتيجي الشامل المتمثل في ايجاد «ایران قوية» وقال: ان زيادة قوة حرس الثورة الاسلامية انما تهدف للدفاع عن هذه الثورة في مختلف المجالات والحفاظ على الأمن القومي وتوفير الطمأنينة للشعب الايراني في شتى ارجاء ايران العزيزة، بإعتباره أولويتها التي لن يمكن تغييرها.
 
وتحدث " شريف" عن الاستعدادات والقدرات التي تملكها قوات حرس الثورة الاسلامية الى جانب القوات المسلحة الأخرى بإعتبارها الضمان الرئيس للردع واقتدار الاركان الدفاعية لايران، مؤكدا أن الشعب الايراني على موعد لمشاهدة هذه القدرات في كل المجالات التي تعرض خلال العام الجاري.
 
وتابع قائلا: سوف نشهد قريبا ازاحة الستار عن المنظومات والقدرات الاستراتيجية الجديدة في الدفاع البحري برعاية القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية اللواء " حسين سلامي " في المناطق التي ترابط فيها.
 
وشدد هذا المسؤول على ضرورة رفع مستوى القوة القتالية الشاملة في المجالات الدفاعية وتوفير المعدات اللازمة لمواجهة التهديدات المحتملة التي تعتبر من اولويات قوات حرس الثورة الاسلامية.
رقم : 1072827
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
حرس الثورة يزيح الستار عن أسلحة تعمل بالذكاء الصناعي
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
2 آب 2023
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
2 آب 2023
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
2 آب 2023
فشل اجتماع الفصائل في مصر.. لماذا كانت الجهاد على حق؟
فشل اجتماع الفصائل في مصر.. لماذا كانت الجهاد على حق؟
2 آب 2023
أحمدي: الإرهاب أداة لأمريكا والنظام الصهيوني لخلق أزمة في المنطقة
أحمدي: الإرهاب أداة لأمريكا والنظام الصهيوني لخلق أزمة في المنطقة
1 آب 2023
الأزهر يرحّب برسالة الحوزة العلمية في إيران: معاً ضد الإساءة إلى المصحف
الأزهر يرحّب برسالة الحوزة العلمية في إيران: معاً ضد الإساءة إلى المصحف
1 آب 2023
نتنياهو ورغبة اغتيال قيادات المقاومة.. ما علاقة الأزمة الداخلية؟
نتنياهو ورغبة اغتيال قيادات المقاومة.. ما علاقة الأزمة الداخلية؟
1 آب 2023
جهود الولايات المتحدة الحثيثة لترميم العلاقات مع السعودية
جهود الولايات المتحدة الحثيثة لترميم العلاقات مع السعودية
1 آب 2023
شجاعة لبنان ضد داعمي ‘‘إسرائيل‘‘ بشأن خيام حزب الله
شجاعة لبنان ضد داعمي ‘‘إسرائيل‘‘ بشأن خيام حزب الله
1 آب 2023
حبل الجوع يلفّ عنق غزة المحاصرة.. جمود وموت سريري للضمير العربي
حبل الجوع يلفّ عنق غزة المحاصرة.. جمود وموت سريري للضمير العربي
1 آب 2023
المتحدث باسم الحكومة العراقية: اتفاق مقايضة الغاز بالنفط مع إيران قرار سيادي وليس تحديا للعقوبات
المتحدث باسم الحكومة العراقية: اتفاق مقايضة الغاز بالنفط مع إيران قرار سيادي وليس تحديا للعقوبات
31 تموز 2023
شيعة المدينة المنورة ينطلقون بموكب عزاء باتجاه البقيع في ذكرى عاشوراء
شيعة المدينة المنورة ينطلقون بموكب عزاء باتجاه البقيع في ذكرى عاشوراء
31 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آل خليفة يقمعون مراسم عاشوراء.. والشعب يسطّر ملحمة كربلائية جديدة
مشاهد تُعرض للمرّة الأولى و"رسائل مشفرة" تنذر بعواقب وخيمة على التحالف
هل تقع السعودية مجددا في قعر الفخ الصهيوني الأمريكي؟
فشل اجتماع الفصائل في مصر.. لماذا كانت الجهاد على حق؟