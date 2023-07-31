جنوب أفريقيا وفنزويلا توكدان على تعزيز العلاقات البحرية مع إيران

والتقى قائد القوة البحرية للجيش الايراني الأدميرال "شهرام إيراني"، الذي يزور سانت بطرسبورغ حاليا للمشاركة في العرض السنوي للبحرية الروسية، واجرى مشاورات مع مسؤولين من بعض دول المشاركة في المراسم حول سبل تطوير التعاون البحري وتدريب القوات البحرية والتدريبات المشتركة واستضافة الفعاليات ذات العلاقة بمجال الحرب البحرية وتبادل الخبرات البحرية.

*مياه جنوب إفريقيا مفتوحة أمام السفن العسكرية والمدنية الإيرانية

ودعا الأدميرال الإيراني، في لقاءه مع قائد البحرية في جنوب إفريقيا، نظيره لزیارة إيران والمشاركة في التدريبات البحرية.

كما ذكر قائد البحرية في جنوب إفريقيا الأدميرال موند لوبز، أن العلاقات الطيبة بين البلدين وإيران هي أساس التعاون المتزايد بين أساطيل البلدين وقال: مياه جنوب إفريقيا وموانئنا مفتوحة لجميع السفن العسكرية والمدنية الإيرانية وتريد جنوب إفريقيا تطوير التعاون بين القوتين .

وفي السياق، قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني في لقاءه مع قائد البحرية الفنزويلية، في إشارة إلى الموقع الاستراتيجي لهذا البلد في غرب المحيط الأطلسي: تتمتع البحرية الإيرانية بحضور نشط في جميع المشاهد الدولية بقدراتها وسلطتها.

من جانبه، وصف قائد البحرية الفنزويلية الأدميرال "نيل جسوس سانجز": التعاون العسكري بين إيران وفنزويلا، خاصة في المجال البحري، بانها عميق جدًا وتتوسع يومًا بعد يوم.

وحضر هذه اللقاءات السفير كاظم جلالي والملحق العسكري الايراني لدى روسيا العقيد بحري "رضا خسروي".

هذا العام، بالإضافة إلى حضور وفد البحرية لجمهورية الإسلامية الإيرانية في العرض السنوي للبحرية الروسية، انضمت ثلاث سفن حربية تابعة لقوة الموانئ التابعة للجيش المتمركزة في بحر قزوين إلى العرض البحري الروسي من خلال تواجدها في ميناء بحر قزوين شمال هذا البحر.

وتستمر اليوم اجتماعات ومفاوضات الأدميرال الإيراني مع مسؤولي البحرية الروسية والدول الأخرى المشاركة في احتفال يوم البحرية الروسية.