الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 31 تموز 2023 ساعة 13:42

'نتنياهو' والقيادة العسكرية: لا عمل عسكريا ضد خيمة حزب الله

وعقد نتنياهو، بمشاركة قادة الأجهزة الأمنية وهيئة مصغرة من الوزراء “الكابينت”، اجتماعاً حول الأوضاع الميدانية والتطورات الجارية مع حزب الله في المنطقة الحدودية، بمشاركة كل من وزير الجيش، يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إلى جانب نتنياهو. وشارك في الاجتماع رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ورئيس الموساد، ديفيد (ديدي) برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، ورئيس الشاباك، رونين بار. ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، أهارون حاليفا، ورئيس شعبة العمليات، عوديد بسيوك، ورئيس شعبة الشؤون الأمنية والسياسية التابعة لوزارة الجيش.
 
ونقلت القناة الثالثة عشرة عن نتنياهو والقيادة العسكرية صرف النظر عن أي عمل عسكري شمالاً على قاعدة توصيف يقول إن الخيمة التي أقامها حزب الله لا تمثل تهديداً أمنياً يستدعي عملاً حربياً لإزالتها، وإن الاستجابة لما وصف بـ استفزاز حزب الله والانخراط في المواجهة مع حزب الله ليس مصلحة إسرائيلية.
 
وكتبت صحيفة البناء اليوم الاثنين في عنواني الاعتداء على القرآن، والوضع الحدودي، تبدو المعادلات التي رسمها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في خطاب عاشوراء حاضرة في خلفية الكلام الدنماركي الجديد، تفادياً لمواجهة تداعيات حذّر منها السيد نصرالله، بدعوته الشباب المسلم الى أخذ الأمر بين يديه إذا قصرت الحكومات الإسلامية باتخاذ قرارات بمستوى يليق بالدفاع عن القرآن، ومحورها قطع العلاقات مع الدول التي تسمح حكوماتها باستمرار الاعتداءات على القرآن، بينما حذّر السيد نصرالله حكومة الاحتلال وقيادته العسكرية من ارتكاب أي حماقة على الحدود، لأنها سوف تلقى الرد المناسب.
رقم : 1072834
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان: إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة
عبداللهيان: إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة
خيمة السيد نصر الله
خيمة السيد نصر الله
31 تموز 2023
الأمن ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في خطر.. ردع زائل ومستقبل غامض
الأمن ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في خطر.. ردع زائل ومستقبل غامض
31 تموز 2023
تعاون روسي إفريقي لمواجهة الاستعمار الجديد.. هل فشل الغرب بعزل روسيا عن الساحة الدولية ؟
تعاون روسي إفريقي لمواجهة الاستعمار الجديد.. هل فشل الغرب بعزل روسيا عن الساحة الدولية ؟
31 تموز 2023
حرائق الغابات تصل إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا
حرائق الغابات تصل إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا
31 تموز 2023
نظرة على زيارة كبار المسؤولين من الهند وتركيا واليابان إلى الإمارات
نظرة على زيارة كبار المسؤولين من الهند وتركيا واليابان إلى الإمارات
31 تموز 2023
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
29 تموز 2023
السعودية تصطاد في المياه العكرة... لقمة عيش المواطن اليمني هدفها
السعودية تصطاد في المياه العكرة... لقمة عيش المواطن اليمني هدفها
29 تموز 2023
ما الذي حل بتماسك الجيش ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
ما الذي حل بتماسك الجيش ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
29 تموز 2023
أوكرانيا.. الحرب التي بدأتها أمريكا لن تنهيها
أوكرانيا.. الحرب التي بدأتها أمريكا لن تنهيها
29 تموز 2023
إقامة مراسم عزاء مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة
إقامة مراسم عزاء مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة
29 تموز 2023
هل بات مجتمع الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في طريق مسدود؟
هل بات مجتمع الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في طريق مسدود؟
29 تموز 2023
اجتماع موسكو الثلاثي حول كاراباخ وآفاق السلام الغامضة
اجتماع موسكو الثلاثي حول كاراباخ وآفاق السلام الغامضة
29 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خيمة السيد نصر الله
الأمن ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في خطر.. ردع زائل ومستقبل غامض
تعاون روسي إفريقي لمواجهة الاستعمار الجديد.. هل فشل الغرب بعزل روسيا عن الساحة الدولية ؟
حرائق الغابات تصل إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا