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الاثنين 31 تموز 2023 ساعة 13:44

وزيرا الاتصالات الإيراني والسوري يناقشان تطوير التعاون في مجال الاتصالات

وزيرا الاتصالات الإيراني والسوري يناقشان تطوير التعاون في مجال الاتصالات
والتقى زارع بور نظيره السوري إياد الخطيب اليوم الاثنين، و شدد الجانبان في اللقاء على تطوير التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين البلدين وتنفيذ وثائق واتفاقيات التعاون الثنائية الموقعة خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية آية الله "ابراهيم رئيسي" إلى سوريا.كما ناقش الجانبان الاتفاقيات السابقة بشأن وجود شركات إيرانية خاصة ناشطة في مجال المعدات والخدمات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
ووصل وفد سياسي واقتصادي سوري رفيع المستوى إلى طهران اليوم الإثنين، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية " محمد سامر الخليل"، واستكمالا لهذه الزيارة من المقرر أن يعقد اجتماع غدا الثلاثاء، الذي يستضيفه نائب وزير التكنولوجيا والابتكار "ميثم عابدي"، وبمشاركة الشركات الإيرانية الخاصة .
 
يذكر أنه التعرف على قدرات صناعة الفضاء الإيرانية والشركات الخاصة العاملة في هذا المجال والتي تقدم خدمات الفضاء من البرامج الأخرى لزيارة وزير الاتصالات السوري لإيران.
رقم : 1072835
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