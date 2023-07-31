إلغاء التعرفة الجمركية بين إيران وسوريا

واشار وزير الطرق الايراني مهرداد بذرباش إلى الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإيراني إلى سوريا، وقال، ان هذه الزيارة تمخضت عن التوقيع على 16 وثيقة تعاون بين البلدين مؤكدا على متابعة تنفيذ هذه الوثائق.

ولفت في الجلسة الافتتاحية للجنة متابعة الوثائق والتفاهمات الخاصة بزيارة رئيس الجمهورية لدمشق : حسب تأكيد رئيسي البلدين ، يجب تنفيذ التفاهمات بينهما في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسوريا، حدث تغيير كبير في متابعة وإنجاز المشاريع المشتركة.

وأشار بذرباش إلى لقائه بوزير النقل السوري امس الاحد ووتابع عقدت اجتماعات عديدة وفعالة بين مسؤولي البلدين لمواصلة المحادثات حول التفاهمات التي تم التوصل إليها.

ونوه إلى أن البنك الإيراني سيبدأ نشاطه في الأسابيع المقبلة، وأضاف: عادة ما يستغرق هذا العمل عدة سنوات، لكن حقيقة حصول البنك الإيراني على ترخيص للعمل في سوريا في غضون ثلاثة أشهر أمر يستحق التقدير.

وأشار إلى إلغاء التعريفة الجمركية بين إيران وسوريا، وقال إن التعريفة الجمركية على بضائع البلدين وصلت إلى الصفر اعتبارا من اليوم، ويمكن لتجار البلدين تصدير واستيراد البضائع بتعريفة جمركية بنسبة صفر بالمائة.

وأضاف: في السابق، استثمرت شركتان إيرانيتان لصناعة السيارات في سوريا، ولكن توقفت لبعض الوقت، وبمساعدة الجانب السوري، سيبدأ نشاط الشركتين من جديد. لدى سوريا معايير وأنظمة في إنتاج السيارات، من المقرر أن يتبعها منتجو السيارات الإيرانيون في إنتاجهم.

بدوره لفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري"محمد سامر الخليل" الى تاكيد الرئيس السوري على تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل اليها خلال زيارة الرئيس الايراني لدمشق.