الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 31 تموز 2023 ساعة 13:50

الداخلية الايرانية: سنقوم بتنظيم ساعات عبور زوار الأربعين لتجنيبهم ضربة الشمس

الداخلية الايرانية: سنقوم بتنظيم ساعات عبور زوار الأربعين لتجنيبهم ضربة الشمس
جاء ذلك على هامش تفقده للإمكانات الايرانية والعراقية في منطقة الصفر الحدودية بمحافظة كرمانشاه ولقائه نظيره العراقي في هذه المنطقة وقال: سنقوم بتنظيم عبور الزوار بناء على الاقتراح العراقي في الصباح أو الليل نظرا لتحسن الجو، خاصة وان ذروة حرارة الجو في النهار هي من الساعة (۱۲ ظهرا الى ۱۶ عصرا).
 
وتابع الوزير قائلا: اجتمعنا اليوم الاثنين وللمرة الثالثة مع الجانب العراقي لاجل مناقشة تردد الزوار الايرانيين وتسهيل ظروف زيارة الأربعين، وتوصلنا الى اتفاق بين الجانبين.
 
وأكد الوزير " وحيدي " أن فتح الممرات الحدودية ومسألة جواز السفر وسهولة الشحن والنقل وتوفير أفضل الامكانات الصحية ومرابطة الهلال الأحمر وغيرها من الامور كانت من المواضيع التي ناقشها الجانبان الايراني والعراقي في الاجتماع المذكور.
 
وقال وزير الداخلية الايراني: لقد تم توفير الامكانات لعبور أكثر من ۳۰ الف زائر من منطقة خسروي الحدودية على مدار اليوم.
رقم : 1072837
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان: إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة
عبداللهيان: إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة
خيمة السيد نصر الله
خيمة السيد نصر الله
31 تموز 2023
الأمن ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في خطر.. ردع زائل ومستقبل غامض
الأمن ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في خطر.. ردع زائل ومستقبل غامض
31 تموز 2023
تعاون روسي إفريقي لمواجهة الاستعمار الجديد.. هل فشل الغرب بعزل روسيا عن الساحة الدولية ؟
تعاون روسي إفريقي لمواجهة الاستعمار الجديد.. هل فشل الغرب بعزل روسيا عن الساحة الدولية ؟
31 تموز 2023
حرائق الغابات تصل إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا
حرائق الغابات تصل إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا
31 تموز 2023
نظرة على زيارة كبار المسؤولين من الهند وتركيا واليابان إلى الإمارات
نظرة على زيارة كبار المسؤولين من الهند وتركيا واليابان إلى الإمارات
31 تموز 2023
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
29 تموز 2023
السعودية تصطاد في المياه العكرة... لقمة عيش المواطن اليمني هدفها
السعودية تصطاد في المياه العكرة... لقمة عيش المواطن اليمني هدفها
29 تموز 2023
ما الذي حل بتماسك الجيش ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
ما الذي حل بتماسك الجيش ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
29 تموز 2023
أوكرانيا.. الحرب التي بدأتها أمريكا لن تنهيها
أوكرانيا.. الحرب التي بدأتها أمريكا لن تنهيها
29 تموز 2023
إقامة مراسم عزاء مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة
إقامة مراسم عزاء مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة
29 تموز 2023
هل بات مجتمع الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في طريق مسدود؟
هل بات مجتمع الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في طريق مسدود؟
29 تموز 2023
اجتماع موسكو الثلاثي حول كاراباخ وآفاق السلام الغامضة
اجتماع موسكو الثلاثي حول كاراباخ وآفاق السلام الغامضة
29 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خيمة السيد نصر الله
الأمن ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في خطر.. ردع زائل ومستقبل غامض
تعاون روسي إفريقي لمواجهة الاستعمار الجديد.. هل فشل الغرب بعزل روسيا عن الساحة الدولية ؟
حرائق الغابات تصل إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا