الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 31 تموز 2023 ساعة 13:55

حالة من الترقب والحذر تسود ارياف دير الزور لهذا السب..

حالة من الترقب والحذر تسود ارياف دير الزور لهذا السب..
واضاف أن مصادر مقربة من "قسد" في أرياف دير الزور قالت، إن متزعمي الميليشيات اتخذوا قراراً باسترجاع ما فقدوه من مناطق وحواجز لـ«الشرطة العسكرية» التابعة لها شمال وغرب وشرق دير الزور، عبر عملية عسكرية خاطفة ومحدودة، بغية إعادة الأمن إلى تلك المناطق.
 
وكشفت مصادر اعلامية أن اجتماعين عُقدا بين ممثلين عن قسد ومجلس دير الزور العسكري، منذ بدء الاشتباكات بين الجانبين في الـ٢٢ من الشهر الجاري في بلدة الصور شمال المحافظة، أحدهما بحضور ضباط من قوات «التحالف الدولي» المزعوم لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي والذي تقوده واشنطن وتمخض عن «تهدئة» تبعها تجدد الاشتباكات، قبل أن يسود هدوء حذر، وصفته المصادر بأنه «الهدوء الذي يسبق العاصفة».
 
ولفتت إلى أن المتزعمين الأكراد في القيادة العامة لـ«قسد» لا يثقون بزعيم «مجلس دير الزور العسكري» أحمد الخبيل والملقب بـ«أبو خولة»، على الرغم من انضوائه تحت لواء تلك القيادة، لأنه «مراوغ» ولديه سجل حافل بـ«انتهاكات» في مناطق نفوذ مجلسه، ومنها ارتكابه مع أشقائه جريمة قتل بحق سيدتين بريف دير الزور الشرقي نهاية العام الماضي.
 
وأضافت المصادر: إن الخبيل نصّب نفسه أمام «قوات التحالف» ممثلاً وقائداً للمكون العربي في دير الزور بغية الاشتراك مع قوات الاحتلال الأميركي لتوسيع نفوذها إلى الضفة الغربية من نهر الفرات وصولاً إلى مدينة البوكمال ومعبر القائم فيها، وهو الوحيد الذي يربط سورية بالعراق برياً، عدا موافقته نيابة عن «مجلس دير الزور العسكري» على توسيع الحزام الأمني لقواعد الاحتلال الأميركي العسكرية غير الشرعية في المناطق السورية المحتلة في المحافظة.
 
المصادر ذكرت أن الدور الذي يشاع أن الاحتلال الأميركي يعوّل عليه فيما يخص «أبو خولة» والمجلس العسكري «مبالغ فيه»، لأنه لا يملك قدرات عسكرية لتنفيذ الطموحات والأجندة الأميركية في منطقة حساسة مثل شرق الفرات، فيها لاعبون إقليميون ودوليون لا يمكنهم التفريط بمصالحهم لمصلحة تقوية نفوذ واشنطن فيها.
 
وختمت بالقول: إن مهمة حفظ الأمن في مناطق شرق الفرات منوطة بما يسمى «الإدارة الذاتية» لشمال وشمال شرق سورية» الكردية، وذراعها العسكرية «قسد»، ولذلك لن يسمح لأي جهة مهما كانت المس باستقرار مناطق النفوذ هذه، وهو ما يدركه الاحتلال الأميركي ومن خلفه قوات «التحالف» ويعملون على تنفيذه، بدليل حماية الاحتلال الأميركي لتعزيزات «قسد» العسكرية التي وصلت إلى أرياف دير الزور المتنازع عليها أخيراً.
رقم : 1072839
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عبداللهيان: إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة
عبداللهيان: إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة
خيمة السيد نصر الله
خيمة السيد نصر الله
31 تموز 2023
الأمن ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في خطر.. ردع زائل ومستقبل غامض
الأمن ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في خطر.. ردع زائل ومستقبل غامض
31 تموز 2023
تعاون روسي إفريقي لمواجهة الاستعمار الجديد.. هل فشل الغرب بعزل روسيا عن الساحة الدولية ؟
تعاون روسي إفريقي لمواجهة الاستعمار الجديد.. هل فشل الغرب بعزل روسيا عن الساحة الدولية ؟
31 تموز 2023
حرائق الغابات تصل إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا
حرائق الغابات تصل إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا
31 تموز 2023
نظرة على زيارة كبار المسؤولين من الهند وتركيا واليابان إلى الإمارات
نظرة على زيارة كبار المسؤولين من الهند وتركيا واليابان إلى الإمارات
31 تموز 2023
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
29 تموز 2023
السعودية تصطاد في المياه العكرة... لقمة عيش المواطن اليمني هدفها
السعودية تصطاد في المياه العكرة... لقمة عيش المواطن اليمني هدفها
29 تموز 2023
ما الذي حل بتماسك الجيش ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
ما الذي حل بتماسك الجيش ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
29 تموز 2023
أوكرانيا.. الحرب التي بدأتها أمريكا لن تنهيها
أوكرانيا.. الحرب التي بدأتها أمريكا لن تنهيها
29 تموز 2023
إقامة مراسم عزاء مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة
إقامة مراسم عزاء مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة
29 تموز 2023
هل بات مجتمع الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في طريق مسدود؟
هل بات مجتمع الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في طريق مسدود؟
29 تموز 2023
اجتماع موسكو الثلاثي حول كاراباخ وآفاق السلام الغامضة
اجتماع موسكو الثلاثي حول كاراباخ وآفاق السلام الغامضة
29 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خيمة السيد نصر الله
الأمن ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في خطر.. ردع زائل ومستقبل غامض
تعاون روسي إفريقي لمواجهة الاستعمار الجديد.. هل فشل الغرب بعزل روسيا عن الساحة الدولية ؟
حرائق الغابات تصل إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا