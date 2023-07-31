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الاثنين 31 تموز 2023 ساعة 15:17

بذرباش: تأسيس بنك إيراني سوري مشترك على جدول الاعمال

بذرباش: تأسيس بنك إيراني سوري مشترك على جدول الاعمال
وحول تفاصيل وثائق التعاون الخمس عشرة التي تم توقيعها بين مسؤولي البلدين (خلال زيارة الرئيس الايراني الى سوريا مؤخرا)، قال وزير النقل والتنمية الحضرية رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسوريا: كان هذا القدر من وثائق التعاون تقريبًا غير مسبوق من حيث عدد القضايا وأهميتها.
 
واضاف: جزء كبير من هذه الوثائق سوف يسهل بشكل عام ظروف التجارة والأنشطة الاقتصادية بين البلدين حتى يتمكن كل من رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين من القيام بأنشطتهم التجارية والاقتصادية بشكل أفضل ، من حيث النوعية وبحجم أكبر في سوريا.
 
وتابع بذرباش قائلا: كما تم الاتفاق على ارسال خمسون ألف زائر إلى سوريا كل عام لزيارة مرقد السيدة زينب (عليها السلام) ومرقد السيدة رقية (عليها السلام). لهذا الغرض ، يجب أن تكون لدينا ثلاث إلى خمس رحلات أسبوعية على جدول الأعمال ، وخلال الشهرين المقبلين ، ستتم عملية إرسال الزوار ان شاء الله.
 
واردف رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وسوريا: تم الاتفاق على أن يكون إنشاء شركة تأمين وبنك مشترك على جدول الأعمال، وقبل إنشاء بنك مشترك بين البلدين ، يجب أن يتم التبادل المباشر بين البنوك من خلال بنك من إيران وسوريا بطريقة سهلة حتى يتمكن التجار من القيام بعملهم المالي بسهولة أكبر.
رقم : 1072855
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