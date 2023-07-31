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الاثنين 31 تموز 2023 ساعة 16:47

اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة في الجنوب اللبناني

اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة في الجنوب اللبناني
واندلعت الاشتباكات بين حركة فتح ومسلحين ينتمون لعصبة الأنصار إثر مقتل مسؤول الأمن الوطني الفلسطيني في صيدا أبو أشرف العرموشي وعدد من مرافقيه بعد تعرضهم لكمين.
 
وقالت المصادر ان الاشتباكات تدور حاليا على محور جبل الحليب حي حطين وتستخدم فيها الرشاشات الثقيلة والقذائف الصاروخية.
 
وتفيد التقارير الواردة عن اتساع رقعة الاشتباكات في مخيم عين الحلوة حيث امتدت الى محور حطين - درب السيم بعد اندلاعها على محوري البركسات الطوارىء، والطوارىء - محطة جلول واشتدت حدتها حيث تسمع اصوات القذائف ورشقات نارية بقوة.
 
وتفيد التقارير الواردة أن أصوات القذائف واطلاق النار ما زال يسمع بين الحين والاخر في مخيم عين الحلوة بعدما تراجعت حدة الاشتباكات طوال ساعات الليل.
 
وفي ظل عدم نجاح جميع المساعي لوقف إطلاق النار، أمضت مئات العائلات الفلسطينية ليلتها في مساجد صيدا وفي الساحات، بعدما فرّت من مخيم عين الحلوة مع أطفالها.
 
وقد أسفرت الاشتباكات التي اندلعت بين حركة فتح والناشطين الإسلاميين منذ يوم السبت عن سقوط 6 قتلى بينهم قائد قوات الامن الوطني في منطقة صيدا اللواء ابو اشرف العرموشي واربعة من مرافقيه الذين قتلوا في كمين محكم، اضافة الى الفلسطيني عبد فرهود، واكثر من 25 جريحا.
 
وفي السياق صدر عن قيادة الجيش البيان التالي: بتاريخ 30 / 7 / 2023، وعلى أثر وقوع اشتباكات داخل مخيم عين الحلوة - صيدا، سقطت قذيفة في أحد المراكز العسكرية كما تعرضت مراكز ونقاط مراقبة تابعة للجيش لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين بجروح.
 
وتحذّر قيادة الجيش من مغبة تعريض المراكز العسكرية وعناصرها للخطر مهما كانت الأسباب، وتؤكد أن الجيش سيرد على مصادر النيران بالمثل.
 
وحسب وكالات اعلام فلسطينية منها "المركز الفلسطيني للاعلام"، فان الاشتباكات أدت الى مقتل ستة اشخاص و جرح أكثر من ثلاثين شخصا منذ اندلاعها.
 
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، قد طالب امس الاحد "وفي اول موقف رسمي لبناني"، طالب القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش لبسط الأمن في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان.
 
وذكر ان توقيت الاشتباكات الفلسطينية قي مخيم عين الحلوة، في الظرف الاقليمي والدولي الراهن مشبوه، ويندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين.
 
واعتبر أن تزامن هذه الاشتباكات مع الجهود التي تبذلها مصر لوقف الخلافات الفلسطينية- الفلسطينية، هو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقًا لها.
 
وأضاف ميقاتي أن هذه الاشتباكات مرفوضة لعدة اسباب، أولها انها تكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة وهذا أمر مرفوض بالمطلق ويتطلب قرارا صارما من القيادات الفلسطينية باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة.
رقم : 1072878
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