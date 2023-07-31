الصحة الإيرانية: تسجيل 23 إصابة بلا وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاثنين انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 612 ألفا و 961 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المرضى الجدد، تم ادخال 17 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 372 ألفا و 743 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 4 أشخاص من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى عدم تسجيل اي حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبقى اجمالي عدد الوفيات عند 146 ألفا و 311 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 57 مليونا و 14 الفا و 283 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 601 ألف و 990 لقاحا.