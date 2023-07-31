الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 31 تموز 2023 ساعة 17:59

انقلابيو النيجر يحتجزون 4 وزراء وزعيم الحزب الحاكم

انقلابيو النيجر يحتجزون 4 وزراء وزعيم الحزب الحاكم
ونقلت وكالة "فرانس برس"عن بيان صدر عن الحزب الحاكم بالنيجر: "تم احتجاز... 4 وزراء ووزير سابق وزعيم الحزب (الرئيس) محمد بازوم".
 
وأضاف الحزب أن الانقلابيين احتجزوا وزراء النفط ماهامان ساني محمدو، والتعدين - أوسيني حديزاتو، والداخلية - حمدو سولي، والنقل - عمر الما. كما تم احتجاز زعيم حزب رئيس الدولة وهو "حزب الديمقراطية والاشتراكية في جمهورية النيجر"، فورماكوي جادو.
 
ودعا حزب الرئيس بازوم إلى "الإفراج الفوري" عن المسؤولين المحتجزين.
 
وقال جيش النيجر خلال كلمة بثها التلفزيون الوطني، سابقا، إنه تم عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وأغلقت الحدود وأعلن حظر تجول. وقبل ذلك أغلق عسكريون من الحرس الرئاسي القصر الرئاسي في عاصمة البلاد نيامي. من جهته صرح مكتب بازوم أن الجيش لا يدعم الانقلابيين، لكن فيما بعد أعلنت قيادة الجيش تضامنها معهم. ولا يزال الرئيس بازوم محتجزا في قصره، وهو بخير.
رقم : 1072890
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المتحدث باسم الحكومة العراقية: اتفاق مقايضة الغاز بالنفط مع إيران قرار سيادي وليس تحديا للعقوبات
المتحدث باسم الحكومة العراقية: اتفاق مقايضة الغاز بالنفط مع إيران قرار سيادي وليس تحديا للعقوبات
شيعة المدينة المنورة ينطلقون بموكب عزاء باتجاه البقيع في ذكرى عاشوراء
شيعة المدينة المنورة ينطلقون بموكب عزاء باتجاه البقيع في ذكرى عاشوراء
31 تموز 2023
عبداللهيان: إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة
عبداللهيان: إيران ستواصل جهودها ودعمها لتحقيق الاستقرار في المنطقة
31 تموز 2023
خيمة السيد نصر الله
خيمة السيد نصر الله
31 تموز 2023
الأمن ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في خطر.. ردع زائل ومستقبل غامض
الأمن ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في خطر.. ردع زائل ومستقبل غامض
31 تموز 2023
تعاون روسي إفريقي لمواجهة الاستعمار الجديد.. هل فشل الغرب بعزل روسيا عن الساحة الدولية ؟
تعاون روسي إفريقي لمواجهة الاستعمار الجديد.. هل فشل الغرب بعزل روسيا عن الساحة الدولية ؟
31 تموز 2023
حرائق الغابات تصل إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا
حرائق الغابات تصل إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا
31 تموز 2023
نظرة على زيارة كبار المسؤولين من الهند وتركيا واليابان إلى الإمارات
نظرة على زيارة كبار المسؤولين من الهند وتركيا واليابان إلى الإمارات
31 تموز 2023
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
تفجير منطقة السيدة زينب.. أمريكا و"داعش" تستميتان لإنقاذ "إسرائيل"
29 تموز 2023
السعودية تصطاد في المياه العكرة... لقمة عيش المواطن اليمني هدفها
السعودية تصطاد في المياه العكرة... لقمة عيش المواطن اليمني هدفها
29 تموز 2023
ما الذي حل بتماسك الجيش ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
ما الذي حل بتماسك الجيش ‘‘الإسرائيليّ‘‘؟
29 تموز 2023
أوكرانيا.. الحرب التي بدأتها أمريكا لن تنهيها
أوكرانيا.. الحرب التي بدأتها أمريكا لن تنهيها
29 تموز 2023
إقامة مراسم عزاء مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة
إقامة مراسم عزاء مساء عاشوراء بحضور قائد الثورة
29 تموز 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
خيمة السيد نصر الله
الأمن ‘‘الإسرائيليّ‘‘ في خطر.. ردع زائل ومستقبل غامض
تعاون روسي إفريقي لمواجهة الاستعمار الجديد.. هل فشل الغرب بعزل روسيا عن الساحة الدولية ؟
حرائق الغابات تصل إلى العلاقات بين الجزائر وفرنسا