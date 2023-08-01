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الثلاثاء 1 آب 2023 ساعة 07:06

مستشار الأمن الصهيوني: طريق تطبيع العلاقات مع السعودية لا يزال طويلا

مستشار الأمن الصهيوني: طريق تطبيع العلاقات مع السعودية لا يزال طويلا
وذكرت صحيفة "فاينانشل تايمز" أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل أحد أقرب مستشاريه إلى العاصمة السعودية الأسبوع الماضي لمناقشة الموضوع، وهذه ثاني رحلة يقوم بها مسؤول أمريكي إلى الرياض في غضون أسابيع.

وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة "الإسرائيلية" يوم الاثنين، قال تساحي هنغبي إن الاتفاق الكامل ليس قيد المناقشة حاليا، مضيفا أن "إسرائيل تفاجأت بشكل إيجابي قبل بضعة أشهر عندما أعلن البيت الأبيض أنه يبذل جهودا للتوصل إلى اتفاق مع السعوديين".

وأضاف هنغبي: "يمكنني أن أتفق مع ما قاله الرئيس الأمريكي في مقابلة قبل أيام قليلة، حيث صرح بأن الطريق لا يزال طويلا، لكنه يعتقد أنه ستكون هناك إمكانية للتقدم".

ويقول دبلوماسيون إن "السعودية تسعى للحصول على تنازلات من الولايات المتحدة بما في ذلك ضمانات أمنية ودعم برنامج نووي مدني ومبيعات أسلحة مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل".

وأوضحت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن مسؤولين سعوديين أفادوا بأن "السعودية ستحتاج أيضا إلى لفتة كبيرة من إسرائيل تجاه الفلسطينيين، على الرغم من أنهم لم يوضحوا ما سيترتب على ذلك".
مصدر : وكالات
رقم : 1072973
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