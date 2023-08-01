الدفاع الروسية تتصدى لهجوم مسيرات أوكرانية على موسكو

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت مسيرتين أوكرانيتين في الجو فوق أراضي منطقتي أودينتسوفو وناروفومينسك في مقاطعة موسكو.



وتم تعطيل مسيرة أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية، وبعد أن فُقدت السيطرة عليها، تحطمت في منطقة مجمع "موسكو سيتي" للمباني غير السكنية.



من جانبه، كتب عمدة موسكو سيرغي سوبيانين عبر "تلغرام" أنه "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي عدة طائرات بدون طيار أثناء محاولتها الوصول إلى موسكو"، مضيفا أن إحدى الطائرات اصطدمت بنفس البرج في "موسكو سيتي" الذي أصيب خلال هجوم مشابه فجر الأحد.



وذكر سوبيانين أنه لا توجد معلومات عن سقوط الضحايا نتيجة الهجوم، بينما تضرر زجاج البرج على مساحة نحو 150 مترا مربعا.



وأشار إلى أن رجال الطوارئ يعملون في موقع الحادث.