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الثلاثاء 1 آب 2023 ساعة 09:02

الجيش السوداني يؤكد مقتل العشرات من قوات الدعم السريع

الجيش السوداني يؤكد مقتل العشرات من قوات الدعم السريع
جاء ذلك وفق تسجيل صوتي لمتحدث الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، نشره الجيش عبر صفحته الرسمية على فيسبوك .

وقال عبد الله: "نفذت قواتنا الجوية ضربات ناجحة في منطقة سوبا ومناطق جنوبي الخرطوم، أدت إلى تدمير عشرات المركبات، ووقوع عشرات القتلى بين صفوف المليشيا المتمردة ( الدعم السريع)".

ولم يصدر عن الدعم السريع تعليق بهذا الخصوص حتى الساعة 20:55 بتوقيت غرينتش.

ومنذ منتصف نيسان الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل وخارج البلاد، بحسب الأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن السفير الأمريكي بالخرطوم جون غودفري في تغريدة على تويتر، عن زيارة سوف يقوم بها لمصر للتشاور بشأن جهود وقف إطلاق النار، دون تفاصيل حول موعد الزيارة أو مدتها.

وأعرب عن شكره لمصر على جهودها التي تبذلها لإيقاف القتال بالسودان.

ويوم الجمعة، وصل السفير غودفري، إلى السعودية للتشاور بشأن جهود حل أزمة السودان.

والخميس، أعلن الجيش السوداني عودة وفده التفاوضي إلى البلاد للتشاور، فيما قالت قوات "الدعم السريع" إن وفدها باق في مدينة جدة السعودية.

وترعى السعودية والولايات المتحدة منذ 6 أيار الماضي، مفاوضات غير مباشرة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين.

ويتبادل الجيش و"الدعم السريع"، بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.
مصدر : وكالات
رقم : 1073012
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