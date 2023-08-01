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الثلاثاء 1 آب 2023 ساعة 11:18

الاتحاد الأوراسي يستعد لتعزيز التبادل التجاري مع ايران وبلوغه 30 مليار دولار

الاتحاد الأوراسي يستعد لتعزيز التبادل التجاري مع ايران وبلوغه 30 مليار دولار
وأضاف "أندري سلبنيف"في مقابلة مع مراسل إرنا في موسكو: انتهت المفاوضات المتعلقة بنص اتفاقية التجارة الحرة الدائمة بين الاتحاد الأوراسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مما يعني أن نص هذه الاتفاقية جاهز.

وأعلن: نأمل أن يتم توقيع اتفاقية التجارة الحرة لهذا الاتحاد مع إيران بين البلدين قبل نهاية عام 2023 .

وتابع وزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي لديها نهج جاد لتوسيع التعاون مع إيران ويبدو أنه في هذه الحالة، ستتم الموافقة على الاتفاقية بسرعة في البرلمانات.

زيادة التجارة من خلال توقيع اتفاقية التجارة الحرة

وقال سلبنيف: إن الاتفاق المؤقت بين إيران والاتحاد الأوراسي أدى إلى مضاعفة التبادل التجاري بين الجانبين وأعتقد أن توقيع اتفاقية كاملة وشاملة سيؤدي أيضًا إلى مضاعفة التبادل التجاري مرة أخرى.

وتابع: إن توقيع الاتفاقية الشاملة بين إيران والاتحاد الأوراسي سيوفر فرص مناسبة لكلا الجانبين.

إلغاء التعريفات الجمركية على 95٪ من البضائع

وصرح وزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: في نص اتفاقية التجارة الحرة الدائمة لهذا الاتحاد مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تمت إزالة التعريفات الجمركية على 95٪ من البضائع وتسهيل الشروط الإدارية لإجراء المبادلات التجارية.

وتابع: إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة سيوفر أيضًا تسهيلات وإمكانيات جيدة في مجال التعاون الصناعي وسيوفر أدوات جيدة جدًا للنهوض بالمشاريع المشتركة ونأمل أن تظهر نتائج هذه الاتفاقية الطموحة والجادة.

استهداف 30 مليار دولار من تجارة الاتحاد الأوراسي مع إيران

وأشار سلبنيف إلى مجالات التعاون بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، من ميزة الجوار والمواقف والمشاريع المشتركة كعوامل تقارب بين الجانبين وقال: إننا نتصور آفاقًا جيدة للتعاون.

واضاف وزير التجارة في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي: نحن نعلم جيدًا أن حجم التبادل التجاري مع دولة كبيرة مثل إيران لايزال غير مرتفع للغاية وبالتالي يبدو أن استهداف 30 مليار دولار طريقة جيدة لتطوير التجارة بين الجانبين.
مصدر : وكالات
رقم : 1073043
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