موسكو تؤكد صد هجوم بمسيرات أوكرانية على أسطولها في البحر الأسود

وذلك في خضم توتر متنام بين كييف وموسكو منذ انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب منتصف تموز.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “دمرت مسيّرات العدو البحرية الثلاث” بنيران أطلقتها الزوارق الروسية، موضحة أن سفن الدورية هوجمت على بعد 340 كيلومترا جنوب غرب مرفأ سيفاستوبول مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.



كما أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "المركز" في الجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية أحبطت ثمانية محاولات هجوم من قوات أوكرانية على اتجاهي سفاتوفسكي وكراسنوليمان، وتم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني.



وقال سافتشوك لوكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية: “خلال تنفيذ الدفاع النشط على الحواجز المحتلة في الاتجاهين سفاتوفسكي وكراسنوليمان، تم إحباط وإفشال ثمانية هجمات من قبل فصائل هجومية تابعة لثلاث فرق ميكانيكية والفرقة الجوية الـ 25 في القوات الأوكرانية، وذلك بدعم من نيران المدفعية وضربات الطائرات”.



وأشار سافتشوك إلى أن خسائر العدو خلال ذلك بلغت أكثر من 100 مقاتل، بالإضافة إلى تدمير قوات الجيش الروسي لسيارتي بيك آب أوكرانيتين وقذيفتي هاون.



وأضاف سافتشوك أن طاقم صاروخي لنظام "تور-إم 1" الدفاعي الجوي أسقط طائرة بدون طيار، وأن طيران المجموعة شن 12 ضربة صاروخية بالقنابل على مركز المراقبة القيادي، ونقطتي تمركز مؤقتة، ونقطة قوة العدو بالقرب من مدن تورسكويه ودروجيليوبوفكا وسيريبريانسكوي ليسنيتشيستفو.



وألحقت إحدى المسيرات أضرارا بواجهة مبنى شاهق، حسبما قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين على قناته على تليجرام.



ووفقا لوكالة الأنباء الحكومية الروسية تاس ، ضربت طائرة بدون طيار المبنى الشاهق التابع لإدارة المدينة.



وجرى إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو في جنوب غرب العاصمة الروسية مؤقتا أمام المغادرة والوصول ، حسبما ذكرت تاس. وتم تحويل الرحلات الجوية.



وكانت العاصمة موسكو بالفعل هدفا للعديد من هجمات الطائرات المسيرة، والتي جاءت في الوقت الذي تواصل فيه روسيا غزوها لأوكرانيا المجاورة الذي بدأ في شباط/فبراير .2022



وأفادت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، أوعز، أثناء تفقده لمركز القيادة الأمامي في اتجاه زابوروجيه، بتوجيه ضربات استباقية للقوات الأوكرانية.



وقالت الوزارة في بيان: "أثناء تفقده مركز القيادة الأمامي في اتجاه زابوروجيه، لفت رئيس أركان القوات الروسية الانتباه إلى التعرف على العدو في الوقت المناسب، وتوجيه ضربات استبقاية إليه، وتنفيذ الاشتباك الناري القائم على الردع".



وتفقد رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، اليوم الثلاثاء، موقع القيادة الامامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه.



وبحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية: "خلال العمل في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بزيارة موقع القيادة الامامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه".



وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).



وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.