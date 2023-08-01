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الثلاثاء 1 آب 2023 ساعة 12:39

مجلس النواب اليمني يستنكر المخططات الأمريكية لنهب الثروات السيادية

مجلس النواب اليمني يستنكر المخططات الأمريكية لنهب الثروات السيادية
وأشار المجلس إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تمرير مخطط الحرب الاقتصادية، التي يشنها العدوان على اليمن، ومنها الاستمرار في نهب الثروات النفطية لحرمان الشعب اليمني من الاستفادة منها إضافة إلى العبث بالحالة الأمنية وما تشهده المحافظات المحتلة من انفلات أمني، وإرهاب للمواطنين وإقلاق للسكينة العامة، ونهب واختطافات وقتل للمارة والمسافرين.
 
وبحسب موقع المسيرة، حذر المجلس قيادات المرتزقة من تمرير تلك المخططات.. وطالبهم بمراجعة أنفسهم وحساباتهم الضيقة وتغليب مصلحة الوطن والمواطن، وحملهم المسؤولية الكاملة عن التفريط بالسيادة الوطنية وانتهاك الدستور والقيم والثوابت الوطنية والخروج عن الصف الوطني.
 
إلى ذلك واصل أعضاء مجلس النواب استعراض عدد من النقاط الهامة التي سيتم مناقشتها مع حكومة الإنقاذ الوطني الأربعاء المقبل وأبرزها الالتزام بتقديم الموازنات والحسابات الختامية في المواعيد الدستورية المحددة.
 
وجرى التطرق إلى ضرورة موافاة المجلس بعقود الشراء للمشتقات النفطية والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة المرتزقة مع الشركات والدول للتأكيد على رفضها، إضافة إلى قيام عدد من الصناديق بالصرف بالتجاوز في غير الاغراض التي خصص من أجلها دون مراعاة للوضع الذي تمر به البلاد، وعدم الالتزام بتوصيات المجلس المتكررة بهذا الشأن، فضلا عن عدم خضوع الصناديق للإشراف المباشر على أنشطتها وفقا لقوانين إنشائها، إضافة إلى عدم قيام الصناديق بتقديم الحسابات الخاصة بها ايرادا ومصروفا.
 
وكان المجلس استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله، اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
رقم : 1073067
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