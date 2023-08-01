فشل مساع التهدئة بمخيم عين الحلوة وخرق لوقف اطلاق النار

وحسب التقارير الواردة ان اتفاق وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة بقي يترنح تحت وطأة الخروقات المتقطعة، حيث بقيت أصوات القذائف والرشقات النارية تسمع بين وقت وآخر طوال الليل، في وقت ارتفع فيه عدد القتلى إلى عشرة بعد وفاة احد الجرحى.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت في المخيم الذي يعتبر الأكبر في لبنان، بين حركة فتح وناشطين اسلاميين، في أعقاب اغتيال قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في منطقة صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي وأربعة من مرافقيه، في كمين محكم في موقف للسيارات في الشارع الفوقاني.

وقد اشتدت الاشتباكات منتصف الليل وتحديدا على محور البركسات- الطوارئ، قبل أن تتراجع حدتها، وبقيت المناوشات مستمرة ولكنها متقطعة حتى، صباح هذا اليوم الثلاثاء، الذي سيكون حافلا بالاتصالات واللقاءات السياسية من أجل تطبيق ما أتفق عليه في اجتماع صيدا الأخير في مقر التنظيم الشعبي الناصري وتحديدا وقف إطلاق النار، تشكيل لجنة تحقيق فورية في جريمة الاغتيال والعمل على تسليم الجناة إلى العدالة اللبنانية.

افاد مصدر من بيروت ان نائب قائد قوات الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان اللواء منير المقدح، أكد على ان توقيت الاشتباكات في مخيم عين الحلوة مشبوه وربما المطلوب تفجير المخيمات. ونقل المصدر عن اللواء منير المقدح تأكيده اليوم الثلاثاء على إن الجهود تنصب على عملية تثبيت وقف اطلاق النار وتشكيل لجنة تحقيق ومعرفة الاشخاص الذين ارتكبوا جريمة اغتيال العرموشي وتسليمهم إلى الدولة اللبنانية كي لا تستمر عمليات الاغتيال، ومعرفة من يقف وراءهم في هذا التوقيت المشبوه في الواقع الفلسطيني واللبناني الصعب". واضاف المقدح "ربما المطلوب تفجير المخيمات ولكننا لن نسمح بذلك وسنبقى حريصين على أمنها واستقرارها ومعاقبة الجناة في ذات الوقت".

وجراء الاشتباكات لحقت اضرار كبيرة بمئات المنازل في مخيم عين الحلوة وعن نزوح مئات العائلات اللبنانية والفلسطينية من المنطقة باتجاه مدينة صيدا. وفي إطار تداعيات أحداث مخيم عين الحلوة، تقفل ولليوم الثاني على التوالي الإدارات الرسمية في سرايا صيدا وخارجها بناء لقرار صادر عن محافظ الجنوب منصور ضو، كما تقفل الجامعات والمعاهد والمدارس الرسمية والخاصة حفاظًا على سلامة الموظفين والمواطنين والطلاب. من جهته، أدان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود الأحداث الأليمة التي تعصف بالمخيم واستنكر الإغتيال السياسي الآثم الذي طال العميد العرموشي. وفي بيان له، استنكر الشيخ حمود كافة الأعمال العسكرية الحاصلة على مدى الثلاثين ساعة الماضية، مؤكدًا ضرورة وقف أي نوع من الأعمال العسكرية دون قيد أو شرط من جميع الأطراف رأفة بالشعب الجريح وحماية للدماء والأعراض والممتلكات وحفاظًا على استقرار المدينة.

وما زالت منذ ساعات الصباح تسمع اصوات القذائف والرشقات النارية، وسط حركة خجولة في المدينة وقرار باقفال السراي الحكومي والمحال التجارية والمؤسسات خشية من تعرض للرصاص الطائش.

ومن المقرر ان يعقد اجتماع في دار الفتوى بدعوة من مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان ظهر اليوم بحضور شخصيات سياسية ومرجعيات روحية لبنانية، فيما تعقد هيئة العمل المشترك الفلسطيني في لبنان اجتماعا في السفارة الفلسطينية في بيروت للبحث بتشكيل لجنة التحقيق واستكمال خطوات وقف اطلاق النار.